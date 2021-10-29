Yota открывает программу инноваций для стартапов

Yota открывает программу инноваций для стартапов. Цель программы – найти новые интересные идеи для бизнеса, а также помочь молодым проектам в поиске и реализации идей на базе ресурсов Yota. Мобильный оператор предоставит собственную базу для проверки гипотез и пилотирования продуктовых решений, а также обеспечит рыночную экспертизу. Оператором программы выступит команда «Телепорт».

Для участия в программе компаниям нужно подать заявку в специальном Telegram-боте до 14 ноября 2021 г., а также иметь юридическое лицо в случае успешного прохождения первых этапов отбора.

«У нас нет никаких ограничений, поэтому для нас не важно, из какой сферы будет ваш стартап. Уверен, что на стыке экспертиз могут появиться самые разнообразные и интересные идеи. С выбранными командами мы вместе пройдем этапы от гипотезы до сборки первой версии и предложения продукта конечным потребителям. Это будет оплачиваемый пилот, в рамках которого команды, прошедшие в финальную стадию, получат от 1,5 млн руб. на этап MVP», – отмечает руководитель R&D центра Yota Гордей Бородин.