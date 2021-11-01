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ООО «НТ» выиграло конкурс Федеральной таможенной службы на техническое проектирование доменной структуры

ООО «Национальные Технологии» Концерна «Автоматика» Госкорпорации «Ростех» выиграло конкурс Федеральной таможенной службы на техническое проектирование доменной структуры единой службы каталогов Единой автоматизированной информационной системы.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России объявила конкурс на техническое проектирование доменной структуры единой службы каталогов Единой автоматизированной информационной системы на базе отечественной программной платформы. ООО «Национальные Технологии» Концерна «Автоматика» выиграло этот конкурс. Проект, реализуемый в интересах Таможни России, предполагает замену почтового решения заказчика, выполненного на базе ПО Microsoft и обслуживающего десятки тысяч пользователей, на импортонезависимое российское.

«В рамках проекта планируется произвести проектирование и создание современной образцово-показательной системы на базе отечественных программных и аппаратных платформ. ООО «Национальные Технологии» обладает всеми требуемыми компетенциями и опытом для реализации проектов такого масштаба. Проект предстоит реализовать в кратчайшие сроки», - отметил генеральный директор ООО «Национальные Технологии» Константин Юнов.

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