CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей

Hitachi Vantara, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, названа лидером магического квадранта Gartner Magic Quadrant по платформам для промышленного интернета вещей уже второй год подряд. Консалтинговая компания Gartner высоко оценила широкие возможности для бизнеса модульной программной платформы Lumada.

Lumada DataOps Suite включает в себя такие инструменты интеграции, аналитики и каталогизации данных, как Lumada Data Catalog, Lumada Data Integration, Lumada Business Analytics, Lumada Data Optimizer for Hadoop, Lumada Edge Intelligence. Решение создано на основе облачно-нативной архитектуры и представляет собой масштабируемую основу для различных продуктов Lumada. Платформа консолидирует данные между изолированными структурами, направлениями бизнеса или приложениями и обеспечивает гибкий доступ ко всему массиву информации. Также в платформу встроен искусственный интеллект (ИИ), который упрощает обнаружение и каталогизацию данных за счет того, что вся информация заранее сортируется и маркируется.

Таким образом, платформа призвана помочь бизнесу быстрее разрабатывать и развертывать промышленные IoT-платформы для улучшения показателей компании. Lumada DataOps Suite способствует повышению операционной эффективности, обеспечивает повышенную надежность, оптимизирует использование активов, улучшает управление производительностью, а также помогает создавать новые бизнес-модели.

«Лидерство в Магическом квадранте Gartner – прямое доказательство наших высоких технологических возможностей, которые предлагает Hitachi Vantara. – сказала Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. – Наши клиенты из самых разных отраслей, от промышленного производства до транспорта и энергетики, не только пользуются передовыми технологиями обработки данных Hitachi, но и получают доступ к нашей глубокой отраслевой экспертизе, что помогает им достигать лучших результатов».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти объяснили, что такое сквозные проекты в электронике, на которые они выделяют десятки миллиардов

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря

Российские производители электроники потребовали отклонять все закупки на базе иностранных процессоров

Softline купил создателя российского военного Linux

Миллиардная закупка МВД «российских» ПК вылилась в уголовное дело. Поставщику грозит тюрьма

Из реестра российского ПО вычищают продукты «Прогноза», «Астероса» и десятков других ликвидированных компаний

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как синхронизировать календари и заметки на смартфоне и компьютере

Лучшие электрические обогреватели для дома: хиты продаж 2021 года

Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED

Показать еще

Наука

Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ

Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники

Найдено древнейшее средство невербального общения людей
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021