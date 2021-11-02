Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей

Hitachi Vantara, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, названа лидером магического квадранта Gartner Magic Quadrant по платформам для промышленного интернета вещей уже второй год подряд. Консалтинговая компания Gartner высоко оценила широкие возможности для бизнеса модульной программной платформы Lumada.

Lumada DataOps Suite включает в себя такие инструменты интеграции, аналитики и каталогизации данных, как Lumada Data Catalog, Lumada Data Integration, Lumada Business Analytics, Lumada Data Optimizer for Hadoop, Lumada Edge Intelligence. Решение создано на основе облачно-нативной архитектуры и представляет собой масштабируемую основу для различных продуктов Lumada. Платформа консолидирует данные между изолированными структурами, направлениями бизнеса или приложениями и обеспечивает гибкий доступ ко всему массиву информации. Также в платформу встроен искусственный интеллект (ИИ), который упрощает обнаружение и каталогизацию данных за счет того, что вся информация заранее сортируется и маркируется.

Таким образом, платформа призвана помочь бизнесу быстрее разрабатывать и развертывать промышленные IoT-платформы для улучшения показателей компании. Lumada DataOps Suite способствует повышению операционной эффективности, обеспечивает повышенную надежность, оптимизирует использование активов, улучшает управление производительностью, а также помогает создавать новые бизнес-модели.

«Лидерство в Магическом квадранте Gartner – прямое доказательство наших высоких технологических возможностей, которые предлагает Hitachi Vantara. – сказала Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. – Наши клиенты из самых разных отраслей, от промышленного производства до транспорта и энергетики, не только пользуются передовыми технологиями обработки данных Hitachi, но и получают доступ к нашей глубокой отраслевой экспертизе, что помогает им достигать лучших результатов».