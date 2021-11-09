CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Hitachi Vantara и проект Rainforest Connection объявили о партнерстве для защиты тропических лесов

Hitachi Vantara, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, объявила о расширении партнерских отношений со стартапом Rainforest Connection для масштабирования и улучшения системы прогностической аналитики в платформе Guardian, чтобы остановить незаконные вырубки и сохранить биоразнообразие тропических лесов.

«Когда такой глобальный гигант как Hitachi Vantara открывает свои передовые технологии для небольших стартапов вроде Rainforest Connection, занимающихся решением социально-экологических проблем и стремящихся сохранить экосистему леса, мы можем добиться потрясающих результатов и изменить наш мир к лучшему», – отметил Тофер Уайт, генеральный директор Rainforest Connection.

Взяв за основу эко-акустические данные платформы Guardian, эксперты Hitachi Vantara разработали алгоритм на базе искусственного интеллекта, который систематизирует всю информацию, анализирует ее и обнаруживает аномалии, к примеру, голоса людей или звуки взлетающих птиц, которые чаще всего указывают на начало лесозаготовок. В результате команда Rainforest Connection сможет лучше информировать природоохранные государственные органы о готовящейся незаконной вырубке леса.

В настоящее время система Guardian используется в Белизе, Коста-Рике, Суринаме, Эквадоре, Перу, Бразилии, Боливии, Румынии, Южной Африке, Камеруне, Филиппинах, Индонезии, Малайзии, Италии, Австрии, Великобритании, Чили, Греции, Ирландии.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров

В России создадут микропроцессор «Эльбрус» для суперЭВМ и Минобороны

Власти дают 7,6 миллиарда, чтобы создать российского «убийцу» нейропроцессоров Nvidia

Путин распорядился создать в России «единое информационное пространство»

Банкам разрешат уничтожать бумажные договоры с клиентами без их ведома

ИТ-компания хулигана, скандалиста и плейбоя продана за $14 млрд после его таинственной смерти

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021