Выручка Xiaomi превысила 78 млрд юаней по итогам III квартала 2021 года

Xiaomi Corporation объявила финансовые результаты по итогам III квартала 2021 г.

Общая величина выручки составила приблизительно 78,06 млрд юаней – это на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Валовая прибыль составила приблизительно 14,29 млрд юаней, что на 40,6% больше показателя предыдущего года.

Скорректированная чистая прибыль составила приблизительно 5,18 млрд юаней (на 25,4% больше по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года).

Доходы от интернет-услуг составили 7,3 млрд юаней, достигнув нового квартального максимума, что на 27,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка на зарубежных рынках достигла 40,9 млрд юаней в третьем квартале 2021 года и составила 52,4% от общей выручки.

В III квартале 2021 г., несмотря на глобальную нехватку ключевых компонентов, глобальные поставки смартфонов достигли 43,9 млн штук.

На зарубежных рынках общий объем поставок смартфонов стоимостью свыше или равной 300 евро вырос более чем на 180% по сравнению с III кварталом прошлого года, что свидетельствует о развитии премиум-сегмента.

В III квартале 2021 г. выручка сегмента интернета вещей (IoT) и экосистемных продуктов составила 20,9 млрд юаней, увеличившись на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ежемесячное количество активных пользователей MIUI превысило 500 млн.

По итогам 9 месяцев 2021 г. совокупные расходы на НИОКР достигли 9,3 млрд юаней, увеличившись на 51,4%.

Состав команды по научным исследованиям и разработкам насчитывает более 14 тыс. сотрудников, что составляет более 44% от общего штата сотрудников.