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Исследование IBM: ИТ-директора укрепляют свое влияние в компаниях по мере роста значимости информационных технологий

Новое исследование IBM Institute for Business Value (IBV) показало, что влияние ИТ-директоров на стратегию и операционную деятельность бизнеса принявших участие в исследовании компаний растет вместе с увеличением значимости информационных технологий. Кроме того, генеральные директора (CEO), отвечая на вопрос, кто еще из руководителей высшего звена будет играть ведущую роль в компании ближайшие годы, в более, чем в два раза чаще называли ИТ-директоров и директоров по технологиям, чем директоров по маркетингу, кадрам или других руководителей (не считая финансовых и операционных директоров).

Глобальное исследование, регулярно проводящееся с 2003 г.*, также выявило основные сложности, с которыми сталкиваются ИТ-директора, и сформулировало рекомендации для преодоления этих трудностей и обеспечения компаниям гибкости, инновационности и роста.

«С пандемией COVID-19 возросла потребность в системах искусственного интеллекта и гибридных облачных приложениях, способных поддержать важнейшие бизнес-процессы. Роль технологий еще никогда не была настолько важна, как в эпоху постпандемии, поэтому именно ИТ-директорам предстоит влиять на стратегию, преодолевать внутреннюю разобщенность, повышать гибкость и инновационность всех направлений бизнеса», — отметила Катрин Гуарини, ИТ-директор IBM.

Опрошенные ИТ-директора в цифровой трансформации делают упор на системы искусственного интеллекта, гибридные облака и обеспечение устойчивости бизнеса

Директора по информационным технологиям, как и прежде, отвечают за ключевые сервисы, обеспечивающие повседневную работу компании. Но теперь от них также ожидают принятия решений по ускорению инноваций и развития бизнеса.

Многие из опрошенных ИТ-директоров подчеркнули важность данных и автоматизации для преодоления разобщенности и формирования новых потоков создания ценности.

За прошедшие два года количество ИТ-директоров, сообщивших о высоком уровне зрелости рабочих процессов с использованием средств искусственного интеллекта, глобально выросло в 6,6 раз, а в регионе стран Центральной и Восточной Европы рост был почти девятикратным (в 8,6 раз).

При этом 38% ИТ-директоров назвали автоматизацию процессов основной среднесрочной возможностью для улучшения работы компании. 45% российских респондентов в качестве такого приоритета назвали технологии информационной безопасности и управления рисками, в то время как лишь каждый четвертый упомянул автоматизацию процессов.

Гибридные облака — основа для рабочих процессов на базе ИИ. Количество ИТ-директоров, высоко оценивших уровень зрелости гибридных облачных технологий в своих компаниях, в регионе стран Центральной и Восточной Европы выросло в 6,3 раз (в 8 раз на глобальном уровне) по сравнению с 2019 г. Недавнее исследование IBV, посвященное облачной трансформации, дает лучшее представление о том, как гибридные облака становятся доминирующей ИТ-архитектурой.

Многие ИТ-директора планируют использовать информационные технологии для достижения таких корпоративных целей как устойчивость бизнеса. 47% российских ИТ-директоров считают, что именно технологии будут значительно влиять на операционную устойчивость в ближайшие три года — это самый высокий показатель среди всех остальных сфер влияния.

ИТ-директора и директора по технологиям могут действовать вразнобой, преследуя цель повышения ценности бизнеса

Роль многих ИТ-директоров в качестве связующего звена между различными отделами компании продолжает расти: они балансируют и перераспределяют технологические ресурсы и возможности, чтобы обеспечивать гибкость и эффективность бизнеса. Однако в пределах собственно технологического блока лишь четыре из десяти ИТ-директоров глобально и каждый третий в России, по их собственному признанию, часто взаимодействуют с директорами по технологиям — несмотря на то, что эффективное сотрудничество может привести к экономической выгоде для бизнеса.

Последствия такой разобщенности могут быть серьезными: если ИТ-директора и директора по технологиям используют данные и системы искусственного интеллекта для разных целей, не координируя друг с другом политики, процессы и инструменты, компания может оказаться без общего видения ситуации и не сможет полноценно управлять критически важными данными.

ИТ-директора могут недооценивать вызовы поддержания гибридных рабочих пространств

83% глобально опрошенных ИТ-директоров (89% в России) реализовали стратегию удаленной работы, но лишь 23% процента (32% в странах Центральной и Восточной Европы) ожидают сохранения удаленных рабочих мест, появившихся из-за COVID-19, после пандемии.

При этом почти две трети (65%) рядовых сотрудников, опрошенных глобально, говорят, что по возможности предпочли бы работать полностью удаленно или в гибридном формате.

Это может свидетельствовать о том, что ИТ-директора не видят реальной ситуации, и потенциально вызвать сложности, если предпочтения сотрудников в отношении гибкого рабочего графика и свободы выбора рабочего места не изменятся. В этот период «массовых отставок» способность ИТ-директоров внедрять эффективные технологические схемы и продуктивные стратегии совместной работы может стать решающим фактором в битве за кадры.

Исследование содержит несколько рекомендаций IBM для лидеров:

•Активнее применять стратегию открытого гибридного облака и систем искусственного интеллекта для способствования гибкости, инновационности и развитию.

•Налаживать сотрудничество с директорами по технологиям, чтобы усилить лидерское влияние технологического блока.

•Не упускать момент и выстроить корпоративную стратегию вокруг гибридных форматов работы.

*Методология

В рамках исследования IBV 2021 CIO Study были опрошены 2500 директоров по информационным технологиям из более чем 29 индустрий и 45 регионов, включая Россию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Исследование проводилось совместно с компанией Oxford Economics. Его результаты были сопоставлены с данными ежегодных опросов руководителей высшего звена (C-Suite), которые IBM проводит почти 20 лет подряд.

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