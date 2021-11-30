Oxygen получила лицензию на деятельность в области технической защиты конфиденциальной информации

Oxygen, оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов, получила лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с постановлением Правительства России от 03 февраля 2012 г. №313.

Лицензия позволит компании Oxygen выполнять работы по обеспечению информационной безопасности в государственных и муниципальных информационных системах, информационных системах, обрабатывающих персональные данные и другие охраняемые законом сведения (например, коммерческая или врачебная тайна, за исключением сведений, составляющих государственную тайну). Лицензия получена в рамках утверждённой стратегии Oxygen по развитию продуктов в области информационной безопасности и запуску в 2021 г. защищенной облачной инфраструктуры для размещения информационных систем К1-УЗ1 (в части выполнения требований по защите данных ФЗ-149 и ФЗ-152).

Лицензия ФСТЭК даёт право Oxygen выполнять следующие виды работ и услуги: проектирование в защищённом исполнении информационных систем с учётом всех требования регуляторов в области информационной безопасности; контроль защищённости конфиденциальной информации от несанкционированного доступа – в портфеле компании есть продукты, позволяющие выполнить указанные тесты для инфраструктур клиентов Oxygen; осуществлять установку, монтаж, наладку и испытание средств защиты информации.

Получив лицензию ФСТЭК, Oxygen будет предлагать для своих клиентов новый спектр продуктов ИБ, таких как анализ защищенности и поиск уязвимости в инфраструктурах, защищённый по требованиям федеральных законов IaaS, защита от DDoS и хакерских атак, контроль действий привилегированных пользователей, двухфакторная авторизация пользователей.

Павел Кулаков, основатель и генеральный директор Oxygen, сказал: «Сегодня наши заказчики – и коммерческие компании, и государственные организации – предъявляют повышенные требования к безопасности как самого дата-центра, так и облачной инфраструктуры, обслуживающих их бизнес-задачи. Компания Oxygen выступает в роли универсального интегратора ИТ-решений, который может создать информационные системы любого масштаба от уровня инфраструктуры ЦОДа до проектирования и ввода их в эксплуатацию в облачной инфраструктуре, с учётом требований регуляторов и стандартов по защите информации. Для нас сегодня лицензия ФСТЭК — это не просто разрешение на деятельность, это часть создаваемой облачной экосистемы и подтверждение высокого уровня знаний и компетенций команды».