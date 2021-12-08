9 декабря состоится VK Kubernetes Conference
VK Kubernetes Conference — одна из крупнейших конференций в России, посвященная Kubernetes. В рамках мероприятия гостей ждут доклады, воркшопы, дискуссии и круглые столы с участием представителей ВКонтакте, VK Cloud Solutions, «Авито», Слёрм, X5 Group и Luntry.
Программа стартует 9 декабря в 10:00.
Выступления спикеров будут направлены на разработчиков, инженеров, архитекторов и решение их повседневных задач. В программе — вопросы безопасности приложений и инфраструктуры, устройство сети в Kubernetes и способы ее диагностики, польза K8s для улучшения взаимодействия Dev, Sec и Ops, примеры использования Kubernetes в качестве центрального звена платформы для работы с данными, mTLS и Kubernetes Resource Model. В рамках мероприятия пройдет хакатон Kubernetes Troubleshooting Challenge, участникам которого предложат обнаружить и починить неполадки в кластера в режиме реального времени.
Конференция состоится в гибридном формате. Зарегистрированным участникам будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. Присоединяйтесь к VK Kubernetes Conference из любой точки мира!
В VK Kubernetes Conference примут участие:
- Павел Селиванов, Developer Advocate, архитектор VK Cloud Solutions;
- Дмитрий Светляков, руководитель группы эксплуатации облачной платформы ВКонтакте;
- Алексей Егоров, Middle engineer «Авито»;
- Дмитрий Евдокимов, CTO Luntry;
- Марсель Ибраев, Chief Technical Officer Слёрм;
- Тимофей Ларкин, ведущий инженер, X5 Group;
- Андрей Квапил, Solutions Architect «Флант»;
- Александр Волынский, технический менеджер продукта VK Cloud Solutions.
Ссылка на регистрацию.