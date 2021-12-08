Stack Group и «Флант» подписали соглашение о партнерстве

Stack Group, предоставляющая облачные сервисы, и «Флант», занимающаяся предоставлением в России услуг по управлению Kubernetes, заключили партнерское соглашение. Благодаря партнерству Stack Group создаст линейку сервисов Managed Kubernetes as a Service на базе облака M1Cloud.

«Мы постоянно расширяем портфель сервисов, ориентируясь на потребности клиентов. Создавая новые сервисы, мы делаем их удобными и надежными. Среди партнеров Stack Group крупнейшие вендоры и софтверные компании, в том числе HPE и VMware, и теперь компания «Флант» – сертифицированный поставщик услуг по Kubernetes с экспертизой в области эксплуатации инфраструктуры разных масштабов более 13 лет. Managed Kubernetes as a service – сервис контейнерной виртуализации с заданной конфигурацией облачных ресурсов в облаке M1Cloud с поддержкой от компании «Флант», – сказал Дмитрий Соловьёв, технический директор Stack Group.

«Мы наблюдаем рост интереса в России к платформе Kubernetes, ставшей мировым стандартом для управления контейнерами. Поскольку эксплуатация Kubernetes на сегодняшний день представляется непростой задачей, особым спросом пользуются готовые к использованию кластеры, которые «просто работают». Благодаря этому партнерству заказчики Stack Group получат доступ именно к таким кластерам Kubernetes с хорошо интегрированными OpenSource-компонентами и высоким уровнем доступности», – сказал Константин Аксенов, руководитель Kubernetes-платформы Deckhouse, «Флант».

Кластерная виртуализация на основе Kubernetes сегодня пользуется популярностью, особенно среди разработчиков программных продуктов, а также среди ИТ-емких компаний, имеющих высоконагруженные приложения. Платформа Kubernetes подходит для распределенных отказоустойчивых систем.