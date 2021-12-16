Отечественная компания Syntacore вошла в состав правления глобального консорциума RISC-V International

Компания Syntacore (входит в группу компаний Yadro), разработчик и поставщик решений на базе микропроцессорной архитектуры RISC-V, повысила уровень участия в консорциуме до максимального. Генеральный директор и основатель Syntacore, Александр Редькин вошел в совет директоров RISC-V International. Об этом CNews сообщили представители Yadro.

Syntacore, один из основателей международного консорциума RISC-V, с 2015 г. занимается разработкой и поставкой решений на базе открытого стандарта. Компания одной из первых в мире продемонстрировала ряд решениий на процессорах архитектуры RISC-V, включая первую коммерческую систему-на-кристалле (SoC), а также многоядерную систему с поддержкой Linux (2016). Переход Syntacore на новый, максимальный уровень участия в консорциуме является логичным развитием приверженности и вклада компании в развитие экосистемы RISC-V и подчеркивает уверенность в дальнейшем успехе альянса и архитектуры.

«Как одна из компаний-основателей, курирующих развитие RISC-V, мы постоянно расширяем линейку продуктов и укрепляем наши позиции на рынке интеллектуальной собственности RISC-V. Все разрабатываемые компанией процессоры полностью совместимы с последними версиями спецификаций RISC-V, а благодаря возможности специализации IP «под ключ» с полной поддержкой наши клиенты имеют возможность уже сегодня использовать преимущества RISC-V во всех отраслях вычислительной техники, включая серверные и высокопроизводительные вычисления», – сказал Александр Редькин, генеральный директор Syntacore.

Компания Syntacore специализируется в разработке микропроцессорных технологий на базе архитектуры RISC-V, которые помогают клиентам по всему миру разрабатывать широкий спектр уникальных решений для вертикальных рынков: от интернета вещей, встраиваемых систем, хранения и обработки данных до коммуникаций, сложных систем управления и автоматизации, приложений для датацентров и искусственного интеллекта.

Syntacore

Syntacore – отечественная технологическая компания, со-учредитель глобального консорциума открытой процессорной архитектуры RISC-V. Один из ведущих поставщиков RISC-V совместимых процессорных технологий с дизайн-центрами в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Компания вносит существенный вклад в развитие стандарта RISC-V, предлагая широкую линейку совместимого процессорного IP, ПО и инструменты разработчика.

Основные области компетенций команды — высокопроизводительные энергоэффективные процессорные технологии, оптимизация архитектуры вычислительных устройств под конкретные прикладные задачи и компиляторные технологии. Портфель интеллектуальной собственности компании включает семейство микропроцессорных ядер, на базе которых партнерами и заказчиками компании создаются полупроводниковые продукты для применения в области интернета вещей, инфраструктуры и конечных устройства 5G, специализированных микропроцессоров для датацентра и задач искусственного интеллекта. География заказчиков - США, Израиль, Китай, Европа, Россия. С 2019 г. входит в группу компаний Yadro.

Yadro

Yadro – группа российских технологических компаний, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-производство микропроцессоров. R&D центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Yadro входит в многопрофильную ИТ-группу «ИКС холдинг».