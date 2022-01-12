В «СКБ Контур» сменились два топ-менеджера

В «СКБ Контур» сменились два топ-менеджера. Изменения коснулись главного производственного подразделения — департамента программных продуктов, а также управления по работе с персоналом. Должности заняли сотрудники, которые работают в компании уже много лет.

Департамент программных продуктов — ключевое производственное подразделение компании. Это разработка, техподдержка, маркетинг, методология продаж. С 1 января 2022 г. департамент возглавил Илья Бублик.

Илья пришел в «Контур» в 2005 г. программистом. Возглавлял проекты «Контур.Персонал», «Контур.Отчет ПФ» и «Контур.Бухгалтерия». В качестве руководителя направления автоматизации бизнеса запустил проект «Контур.ОФД». После возглавил направление ЭДО.

Илья Бублик, директор департамента программных продуктов «СКБ Контур», сказал: «В новой роли вижу своей задачей обеспечить необходимую динамику роста бизнеса компании, запуск новых больших продуктов и более глубокую интеграцию существующих».

Ранее департаментом руководил Владимир Бублик. Он работает в «Контуре» с середины 1990-х гг. и стоит у истоков отчетности через интернет. Оставляя должность директора департамента, Владимир Бублик остается в компании — теперь он полностью сосредоточится на работе в совете директоров.

Вместе с Владимиром Бубликом должность свою оставляет и Антон Сабитов, коммерческий директор департамента. Антон будет заниматься в департаменте программных продуктов стратегическими вопросами.

HR-директором стала Александра Батина, прежде возглавлявшая управление клиентского сервиса. В компанию Александра пришла в 2006 г. на должность специалиста техподдержки и за полтора десятилетия изучила в подразделении практически все роли, в том числе связанные с набором, обучением, мотивацией и карьерным ростом сотрудников. Преемницей Александры в управлении клиентского сервиса стала Евгения Гиленюк.

Александра Батина, HR-директор «СКБ Контур», сказала: «Мне всегда нравилось работать с людьми, я рада возможности вернуться к этому и стать HR-партнером для всего бизнеса. У Контура есть текущая кадровая стратегия, но придется принимать и новые вызовы».

Светлана Скользкова, которая возглавляла управление по работе с персоналом ранее, будет работать сразу на двух позициях. Первая — должность директора благотворительного фонда «СКБ Контур», которую Светлана занимает уже сейчас. Вторая — роль советника генерального директора по социальной ответственности.

Светлана Скользкова, директор благотворительного фонда «СКБ Контур», советник генерального директора по социальной ответственности, сказала: «Хочется, чтобы не только в «Контуре», но и за его пределами — в Екатеринбурге и области — становилось больше умных и прогрессивных людей. Для этого, с одной стороны, надо вкладываться в образование всех уровней (школьное, вузовское), а с другой — менять окружающую нас среду, делать ее более комфортной для жизни. У «Контура» много инициатив в этой области, мне предстоит добиться того, чтобы они сложились в единую систему и приносили заметный в регионе результат».