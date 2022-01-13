Моргенштерн решил поддержать проект TON, созданный командой Telegram

Исполнитель Алишер Моргенштерн принял решение поддержать блокчейн-проект The Open Network (TON), созданный командой Telegram. Он также заявил, что запускает платный канал в этом популярном мессенджере с ежемесячной подпиской за 1 Toncoin. Об этом CNews сообщили представители TON.

«Сейчас я вижу свое будущее в метавселенных, NFT и крипто-мире. Всегда был далек от этого и относился скептически, но когда биткоин растет в 50 раз буквально за несколько лет, глупо игнорировать современные реалии. Плотно заобщались с ребятами из TON, и сейчас это проект, в который я верю больше всего, и в котором буду принимать активное участие, — написал Алишер в своем Telegram-канале.

Ранее исполнитель заявил, что создал в Telegram альтернативное СМИ, для чего переименовал свой канал в «Не Моргенштерн». За сутки на него подписалось дополнительно более 400 тыс. человек, а сейчас количество подписчиков верифицированного канала «Не Моргенштерн» насчитывает уже более 800 тыс.

Проект TON поддержал и основатель Telegram Павел Дуров. В декабре 2021 г. в своем англоязычном канале он похвалил независимых разработчиков этой технологии и выразил надежду, что будущие поколения разработчиков однажды продолжат проект платформы блокчейн для массового рынка, основанный командой Telegram.

«Я горжусь тем, что созданная нами технология жива и развивается. Когда дело доходит до масштабируемости и скорости, TON по-прежнему опережает все остальное в сфере блокчейна. Было бы грустно, если бы этот проект не принес пользу человечеству», — написал Павел Дуров.

Справка про TON

The Open Network — это блокчейн-платформа третьего поколения, работающая на алгоритме Proof-of-stake и разработанная в 2018 г. братьями Дуровыми, основателями Telegram Messenger. Позже платформа была передана открытому сообществу TON, которое поддерживает и развивает ее. Сеть TON обладает собственной экосистемой с быстрыми и дешевыми транзакциями, удобными сервисами, предназначенными для миллиардов пользователей.

Цель проекта — соединить все существующие блокчейны и Интернет в новую единую сеть для создания Web 3.0.