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Factory5 и группа «Борлас» заключили партнерское соглашение

Factory5 и группа «Борлас» заключили партнерское соглашение. Компании объединят усилия в развитии и внедрении решений по цифровой трансформации промышленных предприятий России в области интеллектуального анализа данных и управления активами.

В статусе партнера Factory5 группа «Борлас» сможет пополнить продуктовый портфель новым, современным программным обеспечением, соответствующим требованиям импортозамещения.

На сегодня продуктовая линейка Factory5 включает: решения по управлению активами с использованием интеллектуального анализа данных и оптимизационных механизмов, а также собственную платформу для разработки приложений по интеллектуальному анализу больших данных.

«Мы рады, что к числу наших партнеров присоединился такой важный представитель как Группа «Борлас», — сказал Денис Лисин, директор дивизиона продуктовых решений Factory5. — Мы уверены, что экспертиза команды партнера в совокупности с нашими решениями в области интеллектуального анализа данных и управления активами позволит российским предприятиям получить все необходимое, чтобы успешно реализовать проекты по цифровой трансформации».

«Проекты цифровой трансформации среди заказчиков, относящихся к промышленному сектору экономики, традиционно являются ключевым направлением деятельности группы «Борлас». Мы стараемся непрерывно расширять свои компетенции и пополнять продуктовый портфель новыми цифровыми инструментами. Особое внимание мы уделяем передовым отечественным разработкам. Партнерство с Factory5 позволяет нам предлагать заказчикам новые интеллектуальные решения, не уступающие зарубежным», — сказал Аркадий Карев, вице-президент группы «Борлас».

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