CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Бизнес
|

Softprom становится партнером OneTrust

Softprom и компания OneTrust, производитель решения для безопасности и управления данными, объявили о подписании партнерского соглашения.

Согласно контракта, Softprom будет продвигать и распространять решение OneTrust в России, в странах СНГ, Центральной и Восточной Европе.

Основное решение компании OneTrust — платформа, которая построена на базе искусственного интеллекта и включает в себя модули:

OneTrust Privacy Management Software — поддержка в соблюдении CCPA, GDPR, LGPD, PDPA и сотни других мировых законов о конфиденциальности данных.

OneTrust DataDiscovery — поиск и классификация данных на основе искусственного интеллекта.

OneTrust Vendorpedia — сторонний обмен и управление рисками.

OneTrust GRC — внедрение программы по Информационной безопасности в соответствии с ISO, NIST, SOC 2 и сотнями других мировых стандартов и структур безопасности.

OneTrust DataGovernance — идентификация данных по типу использования: как они используются, кто за них отвечает и какие правила применяются.

OneTrust PreferenceChoice — сканируйте веб-сайты, автоматически классифицируйте сторонние трекеры и соблюдение законов и рекомендаций в отношении электронной конфиденциальности с помощью, наиболее широко используемой в мире CMP.

OneTrust Ethics — сообщает об инцидентах и предоставляет информацию для расследования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатели «Эльбрусов» объявили процессоры Intel и AMD угрозой нацбезопасности России

Арестован ИТ-директор МВД Татарстана

Медицинская госструктура получила российские серверы вдвое дешевле, чем собиралась

ИТ-специалист создал скрипт, полностью заменивший его на работе. Начальство ничего не подозревает

Впервые раскрыты реальные доходы Google в России

ИТ-гигантам запретят обманывать пользователей бесконечными унылыми документами, которые никто не читает

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022