«Одноклассники» выплатят разработчикам мобильных игр более 1,2 млрд рублей за 2021 год

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги игровой платформы за 2021 г. Общие выплаты разработчикам мобильных игр составили более 1,2 млрд руб., а месячная аудитория мобильных игр в ОК в 2021 г. превысила 13 млн пользователей.

Третий год подряд общие выплаты разработчикам игр составили более 3,2 млрд руб. Драйвером роста платформы продолжают оставаться мобильные HTML-5 игры. В 2021 г. доходы создателей мобильных игр показали уверенный рост на 25,7% в сравнении с прошлым годом. Разработчики получают долю от оборота всей платформы по системе revenue share за внутриигровые покупки пользователей.

По сравнению с прошлым годом число ежедневных игроков в мобильные игры выросло на 16,3%. 82% игроков в ОК используют платформу Android.

ОК также продолжает развивать рекламную монетизацию игр. Благодаря этому на платформе соцсети в 2021 г. появилось новое направление гиперказуальных игр, а доходы разработчиков за размещение рекламы в их проектах выросли за год в рублях в 3,3 раза. Рекорд месячных выплат создателям игр по рекламной монетизации в декабре превысил 33 млн руб.

Топ популярных мобильных игр по дневной аудитории в ОК: «Сокровища пиратов»; «Целуй и знакомься»; «Долина сладостей»; «Ёлочка 2021»; «Крокворд»; «Башня слов»; «Где отличие?»; «Хочу общаться»; «Малиновый джем»; «Сладкие загадки».

Топ популярных десктопных игр по дневной аудитории в ОК: «Сокровища пиратов»; «Долина сладостей»; «Целуй и знакомься»; «Ёлочка 2021»; «Вега микс — три в ряд»; «5 отличий онлайн»; «Клондайк»; «Территория фермеров»; «Косынка онлайн-пасьянс»; «Сокровища маджонга онлайн».

Топ мобильных игр по среднемесячному обороту в ОК: «Целуй и знакомься»; «Ёлочка 2021»; «Сокровища пиратов»; игровые автоматы: «Капитан Джек»; «Долина сладостей»; «Моя ферма»; «Бутылочка: знакомься и общайся!»; «Kiss me: Бутылочка поцелуй меня»; «Слоты фортуна»; «Мир слотов».

Топ десктопных игр по среднемесячному обороту в ОК: «Ёлочка 2021»; «Хроники хаоса»; «Сокровища пиратов»; «Целуй и знакомься»; «Клондайк»; «Рыцари и принцессы»; «Войны престолов»; «Вега микс — три в ряд»; «Слотомания»; «Долина сладостей».

Ранее ОК улучшили условия выплат для разработчиков игр за размещение рекламы в их проектах — игровые студии и независимые разработчики получают ежемесячно на 20% больше выплат от рекламной монетизации. Изменения коснулись всех игр на платформе ОК, которые размещают рекламу в формате Rewarded (показ рекламы за вознаграждение в игре) в десктопной и мобильной версиях соцсети.