Впервые в России опубликовано исследование IDC MarketScape

Международная аналитическая компания IDC выпустила первое в России исследование IDC MarketScape со сравнительным анализом конкурентоспособности отечественных поставщиков публичной облачной инфраструктуры. В отчет включены исключительно российские компании, чей оборот составляет более $10 млн в год.

Как правило, исследования IDC MarketScape проводятся на глобальном уровне в отношении крупнейших глобальных поставщиков и лишь в отдельных случаях – на уровне регионов и отдельных стран. Выпуск подобного исследования в России говорит о значимости российского рынка облачных услуг и росте уровня зрелости локальных поставщиков.

Организации все чаще выбирают облачную инфраструктуру (IaaS) в качестве основы для своих инициатив в области цифровой трансформации и модернизации ИТ. Об этом свидетельствует динамика развития рынка IaaS в России, который вырос на 32,3% в годовом исчислении в 2020 г. до $287,44 млн. По оценкам IDC, в течение следующих пяти лет расходы на инфраструктуру в публичном облаке превысят расходы на традиционные и частные облачные инфраструктуры. Пандемия COVID-19 подтолкнула организации к тому, чтобы сосредоточиться на обеспечении гибкости и оптимизации затрат, и тем самым ускорила рост внедрения облачных решений IaaS.

За последние три года отечественные поставщики добились повышения уровня зрелости и увеличения функциональности предложений публичной облачной инфраструктуры. Согласно исследованию IDC, российские предприятия при выборе поставщиков облачных услуг все чаще склонны рассматривать локальные экосистемы. На рынке идет консолидация бизнеса и активов местных поставщиков, что помогает им значительно укреплять свои позиции.

«Исследования IDC показывают, что организации стремятся интегрировать облачную инфраструктуру как услугу с другими решениями для оптимизации затрат и обеспечения устойчивого развития бизнеса в условиях крайне нестабильной экономики. В этом контексте доступность экосистемы провайдера и стратегия развития, основанная на передовой практике, становятся решающими факторами при выборе поставщика облачных услуг», — сказал руководитель исследований облачных сервисов Дмитрий Гаврилов, IDC Россия/СНГ.

Отчет IDC MarketScape: Russia Public Cloud Infrastructure as a Service 2021–2022 Vendor Assessment содержит описание единой методологии оценки, основанной как на качественных критериях, так и количественных показателях. Эта методология позволяет графически показать позиции поставщиков на рынке и сравнить их предложения продуктов и услуг, возможности и стратегии, текущие и будущие факторы успеха, сильные и слабые стороны.

Представленные в опубликованном отчете данные и аналитические выводы IDC получены на основе глубинных интервью, опросов конечных пользователей и участников рынка, а также других исследований IDC.