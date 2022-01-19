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Selectel объявила об изменениях в команде топ-менеджеров

Selectel, российский провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, объявил об изменениях в команде топ-менеджеров. Сергей Зыряев назначен на должность финансового директора, Владимир Дергачев перешел на позицию директора по операционной деятельности. Камила Шин заняла должность директора по маркетингу.

Сергей Зыряев имеет более чем пятнадцатилетний опыт работы в корпоративных финансах и инвестиционно-банковской сфере. До Selectel Сергей занимал позицию исполнительного директора инвестиционного банка J.P. Morgan в Москве, где курировал работу с клиентами в секторе телекоммуникаций, медиа и информационных технологий, а также работал над сделками слияния и поглощения (M&A) в разных секторах. До J.P.Morgan Сергей работал в инвестиционно-банковских подразделениях Morgan Stanley и UBS в Москве и Лондоне.

«Сергей обладает большим опытом в привлечении финансирования на международных рынках капитала и структурировании сделок. Его экспертиза поможет нам в стратегическом управлении компанией с учетом активного роста Selectel, — сказал Олег Любимов, генеральный директор компании Selectel. — Что касается Владимира, он уже длительное время ведет проекты за пределами финансовой деятельности компании, новая позиция стала подтверждением его широкой зоны ответственности».

На позиции директора по маркетингу Камила Шин (ранее PR-директор Selectel) сфокусируется на усилении маркетинговой стратегии компании: развитии направления продуктового и бренд-маркетинга, эффективного взаимодействия с технологическими партнерами. Среди значимых проектов в ее портфолио в Selectel — маркетинговая кампания по поддержке первичного размещения облигаций Selectel на Московской фондовой бирже (MOEX), в результате которой компания разместила рублевые облигации на сумму 3 млрд. руб.

«Чтобы поддержать активный рост бизнеса Selectel и соответствовать высоким требованиям со стороны клиентов, мы не только инвестируем в развитие инфраструктуры дата-центров, качество наших услуг и клиентского сервиса, но и привлекаем лучших специалистов на рынке. — отметил Олег Любимов. — Наш подход демонстрирует отличные результаты: Selectel устойчиво растет более чем на 40% ежегодно уже много лет, по предварительным итогам 2021 года мы показали рост выручки на уровне 48% при маржинальности 45% EBITDA».

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