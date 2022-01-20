Entera стала резидентом «Сколково»

Entera, разработчик сервиса для автоматической загрузки первичных документов в «1С», стала резидентом «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Сотрудничество с фондом даст ИТ-компании возможность получать налоговые льготы, использовать инфраструктурные возможности и экспертную поддержку при развитии цифрового продукта, а также обмениваться опытом с другими участниками рынка.

Entera – сервис для автоматической загрузки первичной документации в «1С», позволяющий бухгалтерам экономить рабочее время. Система обрабатывает сканы, Excel-файлы и фотографии с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, благодаря чему точность распознавания документов составляет не менее 98%.

Ежедневно свыше 5 тыс. бухгалтеров используют Entera для быстрой загрузки первички в учетную систему, отмечают в компании. Уже более трех лет он помогает им существенно сокращать объем рутинных операций, связанных с распознаванием документации, экономить на доставке данных в «1С,» а также минимизировать риск потери документов.

Тесное сотрудничество с научно-технологическим центром позволит Entera получить налоговые льготы, использовать инфраструктурные возможности и менторскую поддержку в выстраивании процессов. Также ИТ-компания сможет поучаствовать в мероприятиях и программах инновационного кластера, что поможет в развитии продукта. К примеру, в ближайший год Entera планирует расширять количество типов документов для распознавания и обогащать функциональность. В перспективе ИТ-решение сможет обрабатывать не только «первичку», но и прочие документы в бухгалтерском учете. Кроме того, в планах разработка электронного архива, который поможет бухгалтерам и делопроизводителям экономить ресурсы на систематизации, хранении и поиске сканов.

«Резидентство в ”Сколково” для нас – логичный шаг в продвижении собственного сервиса, укреплении репутации надежной и инновационной компании. Это даст нам ценную возможность проводить регулярные исследования и расширять функциональность ИТ-продукта с помощью передовых технологий. Уверены, что инновационная среда кластера благоприятно скажется на развитии функциональности сервиса Entera, а сотрудничество с другими инноваторами обогатит нашу экспертизу и позволит поделиться своим опытом с участниками сообщества», – сказал Никита Ковалев, директор по развитию Entera.