Доходы Yota от роуминга выросли в 1,6 раз

Ковидные ограничения стали испытанием для мобильных операторов, которые недополучили доход от роуминга в 2020 г. В Yota в 2020 г. выручка от роуминга сократилась в два раза по сравнению с 2019 г.

В 2021 г. Yota практически удалось достичь доковидных показателей – в сравнении с 2019 г. мобильный оператор не досчитался всего 18% выручки. При этом по сравнению с 2020 г. компания отметила рост выручки от роуминга на 60%. В III квартале 2021 г. показатель и вовсе возрос в два раза. Разница же в выручке за III квартал 2021 и 2019 г. составила всего 3% в пользу 2019 г.

В 2021 г. 12,8% пользователей Yota смогли поехать в путешествие в другую страну. В топе популярных стран у клиентов мобильного оператора – Турция, эту страну посетили 14,1% от всех путешествовавших. На втором месте Абхазия с показателями в 7%. Третье место занимает Китай – в эту страну съездили 6,9% всех путешественников.

Кроме того, Yota посчитала трафик клиентов в роуминге за последний год. Таким образом, среди социальных сетей на первом месте оказался сервис Instagram с долей 56%, на втором месте со значительным отрывом – VK с 25%. Третье место – за Facebook, у него 9% трафика.

Среди мессенджеров на первой строчке стабильно держится WhatsApp с долей в 56%. Второе место за Telegram, доля его трафика среди клиентов Yota в роуминге составляет 39%. На третьем Viber с 4%.

Наиболее популярным видео-сервисом стал Youtube (89%), второе место занял онлайн-кинотеатр Ivi (6%), на третьем – Netflix (2%).

Для видеосвязи в роуминге клиенты Yota активнее всего использовали Facetime, его доля по трафику составляет 40%, а также Skype (35%) и Zoom (23%). Наименее популярным приложением для видео-звонков стал MS Teams с долей в 2%.