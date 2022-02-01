Microsoft и AngelsDeck объявили о партнерстве по поддержке российских стартапов

Microsoft в России и клуб венчурных инвесторов AngelsDeck договорились о сотрудничестве по совместной поддержке и развитию экосистемы стартапов. Партнерство позволит российским проектам развивать свои технологические продукты и привлекать больше инвестиций, что будет способствовать развитию венчурного рынка в целом. Об этом CNews сообщили представители Microsoft.

В рамках партнерства проекты, претендующие на инвестиции от AngelsDeck, получат не только доступ к технологическим менторским сессиям и закрытым вебинарам от экспертов Microsoft, но и особые условия участия в программе Microsoft for Startups. Последняя направлена на предоставление стартапам гранта на использование облачных технологий, интеграции с продуктами компании и экспертные консультации с техническими специалистами по разработке своего решения. Наиболее успешные проекты имеют шанс попасть в программу совместных продаж и доступ к корпоративным клиентам компании. Это позволит стартапам быстро и эффективно развивать свой продукт и выходить на международные рынки, что в свою очередь значительно повысит востребованность их продукта у клиентов и инвесторов.

Помимо основных положений партнерства, компании намерены сотрудничать по взаимной поддержке и совместном участии в фокусных мероприятиях. В частности, Microsoft также стала партнером II ежегодной премии Russian Angel Award 2022, которая состоится 11 февраля 2022 г.