«Автоматика» в несколько раз увеличила объем поставок УЗИ-сканеров

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» в 2021 г. отправил своим заказчикам более 450 УЗИ-сканеров – это в четыре раза больше, чем в предыдущие два года, когда с конвейера выпустили около 100 аппаратов.

«Рускан» – универсальные сканеры высокого и экспертного класса для проведения ультразвуковых исследований. Области применения устройств – акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и эхокардиография, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускуло-скелетные исследования, а также педиатрия, неонаталогия, транскраниальные исследования. Линейка оборудования состоит из нескольких моделей: «Рускан 50», «Рускан 60», «Рускан 65/65М» и «Рускан 70П».

УЗИ-сканеры производят на предприятии «Калугаприбор» совместно с технологическим партнером НПО «Сканер». Аппараты не уступают зарубежным аналогам по характеристикам, утверждают в «Автоматике». В минувшем году концерн выпустил новинку – первый компактный российский аппарат УЗИ экспертного класса, вес которого около 6 кг. Устройство может работать в автономном режиме до 3,5 часов, его легко перемещать и применять как в хирургических операционных, так и автомобилях скорой помощи.

Аппараты пользуются спросом в медицинских учреждениях по всей России. Их отправили в больницы Костромы, Архангельска, Уфы, Читы, Красноярска, Магадана, Мурманска, Пскова и в Московскую область.

«Сканеры уже успели хорошо себя зарекомендовать в различных медицинских учреждениях страны. Аппараты внесены в реестр радиоэлектронной продукции российского происхождения, их производство обеспечивает потребности государственного заказа, – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко. – Мы уверены в высоком качестве своей продукции, готовы принимать заказы и увеличивать объем поставок».