Российская платформа для автоматизации маркетинга Loymax увеличила выручку на 87% в 2021 году

Российская комплексная платформа для автоматизации маркетинга Loymax представила итоги работы за 2021 г. и отчиталась по техническим нововведениям в сервисе. Компания на 87% нарастила выручку и увеличила пул клиентов за прошедший год.

По итогам 2021 г. платформа Loymax обеспечила рост базы пользователей более чем в два раза. Среди действующих клиентов компании — российские и международные торговые сети: Spar, «Верный», «Мясницкий ряд», BNS Group. Наиболее востребована платформа Loymax в сегментах food-retail, fashion и аптечном бизнесе.

За прошедший год клиенты Loymax активно запускали акции и новые программы лояльности — этот показатель увеличился в сравнении с 2020 г. на 30%.

В 2021 г. продолжилась начатая в период пандемии активная цифровизация и переход российских торговых сетей на решения для автоматизации маркетинга. Реализуя стратегию региональной экспансии и работы с крупнейшими представителями ритейл-отрасли, платформа Loymax расширила свое присутствие от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Однако лидером рынка по росту цифровизации торговых сетей по-прежнему является Центральный регион России.

В 2021 г. штат Loymax был увеличен почти в 1,5 раза. Рост средней зарплаты сотрудников региональных отделений Loymax в Томске, Новосибирске и Нижнем Новгороде доходил до 40%.

В 2021 г. Loymax особое внимание уделила техническому развитию платформы. В частности, благодаря внедрению нового модуля на основе машинного обучения (Machine Learning, ML) удалось сократить ручную работу маркетолога по анализу аудиторий и запуску персонализированных промоакций, что, в свою очередь, обеспечивает рост товарооборота в среднем на 2–4%.

Также в интерфейс Loymax был интегрирована функциональность платформы клиентских данных (Customer Data Platform, CDP) с сегментацией, триггерными цепочками и автоматическими рассылками SMS, e-mail, push-уведомлений и других маркетинговых сообщений. Пользователи Loymax получили единый инструмент для создания маркетинговых кампаний и управления ими и коммуникациями, а также последующего анализа результатов на базе единого решения.

Кроме того, компания продолжила развивать Loymax как коммуникационную платформу. Благодаря сервису Loymax пользователи получают полную цепочку взаимодействия с покупателями, отслеживают результаты и корректируют рекламные кампании.

«Для рынка ритейла период глобального перехода пользователей от традиционного шопинга к онлайн-сервисам с доставкой товаров прямо до дома стал своеобразным вызовом. Бизнесу становится очевидно, что для успешного функционирования необходимо серьезно пересматривать процессы организации маркетинга и продаж в компаниях. На протяжении всего 2021 г. мы видели резкий рост спроса на платформу и старались развивать наш продукт под запросы клиентов. Сегодня мы с уверенностью можем говорить, что собрали уникальный для отрасли универсальный инструмент для автоматизации маркетинга в торговых сетях», — сказал Сергей Итальянцев, президент компании Loymax.

Loymax планирует в 2022 г. развивать технологию ML в ритейле и повышать ее доступность для компаний любых масштабов и объемов бизнеса. По предварительным прогнозам, обновление технической платформы позволит нарастить базу ее пользователей и расширить области применения решения Loymax.