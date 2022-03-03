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iFellow Group открывает центр поддержки продуктов Atlassian

Atlassian, давний партнёр iFellow Group, опубликовала заявление о приостановке продаж всех новых лицензий и расширений (аддонов) на территории России. Также приостановлено действие уже имеющихся лицензий у ряда российских государственных организаций. На данный момент уточнений по конкретным юридическим лицам не поступало.

Atlassian — разработчик информационных систем для управления проектами по созданию программного обеспечения. В его контур входят продукты Jira, Confluence, Bitbucket.

Важно отметить, что массового отзыва действующих Server и Data Center-лицензий нет, их продление тоже возможно. Однако, понимая критичность и важность ситуации для российских компаний, iFellow Group создала центр поддержки Atlassian, в который можно обратиться за консультационной помощью по лицензиям и развитию продуктов.

«Центр работает для всех российских компаний, вне зависимости от того являетесь ли вы клиентом iFellow Group или нет. Текущая ситуация требует ясности и немедленного реагирования, мы готовы предоставить всестороннюю поддержку по любым вопросам, касающихся продуктов Atlassian», — сказал Александр Молодцов, генеральный директор iFellow Group.

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