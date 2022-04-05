InfoWatch и Postgres Professional объединяют усилия для защиты российских предприятий от киберугроз

ГК InfoWatch объявляет о совместимости своих продуктов с отечественной промышленной системой управления базами данных (СУБД) для высоконагруженных систем крупных предприятий Postgres Pro Enterprise. Проведенное технологическое тестирование подтвердило корректность функционирования продуктов в условиях высоких нагрузок. Об этом CNews сообщили представители InfoWatch.

Сотрудничество российского вендора в сфере информационной безопасности и отечественного разработчика систем управления базами данных позволит ГК InfoWatch обеспечить клиентов надежным высокопроизводительным решением, также многочисленные заказчики решений ГК InfoWatch из сегмента Enterprise смогут максимально быстро и просто осуществить «гладкую» и беспроблемную миграцию с зарубежных СУБД на российскую.

«СУБД, разработанная Postgres Professional и успешно используемая сотнями крупных российских предприятий из государственного сектора, сфер финансов, энергетики, промышленности, телекоммуникаций, медицины и др. позволяет нашим решениям бесперебойно работать в условиях даже самых высоких нагрузок. Не менее важно и то, что это российская система управления базами данных, поэтому любые возникающие вопросы, касающиеся тонкостей ее настройки, ежедневной работы, дальнейшего роста производительности или сложных ИТ-инцидентов, гарантированно разрешаются просто и быстро – с понятными параметрами качества, в отличие от вопросов, возникающих при эксплуатации любой иностранной СУБД», – сказал директор по инновационным проектам ГК InfoWatch Андрей Арефьев.

По некоторым оценкам 70% российского рынка СУБД занято решениями американской корпорации Oracle, который сегодня оказался без технической поддержки, возможности масштабирования решений, своевременного обновления, что, в свою очередь, влечет не только возможную остановку бизнес-процессов отдельных организаций, но и риски информационной безопасности. Переход на отечественный аналог – СУБД Postgres Pro, которую отличает работа с базами данных большого объема и повышенными требованиями к производительности и надежности, позволит в значительной степени решить эту проблему.

«Совместимость СУБД Postgres Pro Enterprise с решением ГК InfoWatch, отечественного лидера в сфере DLP-систем, позволит российским заказчикам получить высокое качество защиты корпоративных данных, – отметил Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional. – Надеемся, что разработанные нами для Postgres Pro функции полнотекстового поиска и работы со слабоструктурированными данными помогут нашим коллегам из InfoWatch».

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Postgres Pro — российская СУБД, разработанная компанией Postgres Professional на основе свободного ПО PostgreSQL. Версия продукта Postgres Pro Enterprise оптимизирована для поддержки критически важных ИТ-решений и работы в составе масштабных высоконагруженных информационных систем. СУБД Postgres Pro входит в единый Реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России. СУБД совместима почти со всеми российскими ОС, отечественными процессорами «Эльбрус» и «Байкал», а также с программными продуктами большинства российских разработчиков прикладного ПО.

DLP-система InfoWatch Traffic Monitor – высокотехнологичная система защиты цифровых активов организации от утечек, а также анализа корпоративных данных, прогнозирования и предотвращения рисков информационной безопасности на основе искусственного интеллекта. Система анализирует информационные потоки в компании, детектирует и блокирует попытки распространения конфиденциальной информации через разнообразные каналы коммуникаций, к которым относятся не только стандартные для любой DLP-системы каналы, но и мобильные устройства, соцсети, облака, проприетарные системы и др.