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Минцифры предлагает отменить штраф за продажу техники без предустановленного российского ПО

Минцифры России предлагает ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Почему мы это предлагаем

Из-за приостановки деятельности некоторых зарубежных компаний Правительство России разрешило параллельный импорт товаров. Параллельный импорт – это поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя. При этом российское законодательство требует, чтобы производители смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров предустанавливали отечественное программное обеспечение. Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия.

Суть предложения

Сейчас Минцифры предлагает мораторий, который освободит продавцов от штрафов. Министерство уже подготовило соответствующее предложение для внесения изменений в КоАП РФ. Изменения не коснутся производителей техники – за ними сохранится обязательство по предустановке ПО.

История предустановки

Отечественное ПО предустанавливается на устройства с 1 апреля 2021 г. Перечень для предустановки утверждается ежегодно на основе отбора заявок, поданных правообладателями ПО. По итогам отбора 2021 г. был утвержден Перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 г. (распоряжение Правительства России от 31.07.2021 № 2129-р в редакции от 18.09.2021 № 2607-р и 28.12.2021 № 3898-р).

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