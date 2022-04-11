Онлайн-университет Skypro привлек Java-экспертизу «Рексофт»

Онлайн-университет Skypro, входящий в группу Skyeng, привлек экспертизу «Рексофт» (Reksoft), российского разработчика цифровых решений, в свой новый курс по обучению Java-разработчиков.

«Рексофт» активно участвует в подготовке ИТ-специалистов для сокращения существующего дефицита кадров. Для этого компаний сотрудничает с образовательными учреждениями: университетами в городах своего присутствия, EdTech онлайн-формами, профессиональными конкурсами и программами, нацеленными на ИТ-тематику.

В этот раз ведущий эксперт «Рексофт», руководитель практики Java Зураб Белый, стал одним из преподавателей на комплексном годовом курсе Skypro по подготовке Java-разработчиков с дипломом государственного образца. В рамках сотрудничества с онлайн-университетом эксперт создал и будет вести несколько модулей программы, а именно: работа с кодом, посвящённый веб-разработке, часть блока по продвинутой работе с кодом, подготовка к техническому собеседованию, командная работа (организация работы в команде, softskills, инструменты эффективного взаимодействия), механика работы над реальными задачами в проекте.

«Передача опыта людям, которые решили связать свою жизнь с ИТ, – часть моего жизненного кредо. Во всех своих программах я обязательно даю большую долю реального практического опыта, который востребован именно сейчас в индустрии», – сказал Зураб Белый, руководитель практики Java компании «Рексофт».

«Профессия Java-разработчик занимает 1 место в топ-50 востребованных профессий дистанционной работы в ИТ, по данным исследования Министерства экономического развития РФ. Это одна из самых сложных позиций для рекрутера: на рынке дефицит специалистов. Поэтому на толковых начинающих разработчиков всегда есть спрос. Формируя нашу программу, мы попытались соблюсти баланс между теоретическими и практическими знаниями. Это нам помогают делать действующие эксперты рынка, такие как Зураб Белый», – отметила Екатерина Гаврилова, продюсер курса онлайн-университета Skypro.