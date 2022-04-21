Чаще всего летние корпоративы планируют организации из ИТ-сферы

Чаще всего летние праздники для коллектива собираются организовывать в банковской и ИТ-сфере, реже всего — в сфере логистики и производства. В опросах сервиса SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Среди компаний разных отраслей чаще всего такие праздники для коллектива планируют организации из банковской и ИТ-сферы (по 30%), реже всего — из логистической и производственной отраслей (10 и 15% соответственно).

Летние корпоративные мероприятия планируются в 2022 г. в каждой пятой российской компании (21%). Самые популярные форматы — это выезды на природу, спортивные соревнования и праздники в ресторанах. Также планируются тимбилдинги, квесты, речные прогулки и выходы в боулинг и караоке.

Проводить летние корпоративы больше свойственно малому бизнесу: среди компаний с численностью персонала менее 100 человек подобные мероприятия будут организовывать 24%, тогда так среди предприятий, на которых работает свыше 1000 человек, — только 16%.

Сегодня бизнес организует летние корпоративы реже, чем в 2021 г.. При этом каждая третья компания, планирующая летний корпоратив, собирается потратить на него столько же, сколько в 2021 г. (34%). 27% организаций бюджет увеличили, а 9% — уменьшили.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 236

Время проведения: 17 марта-19 апреля 2022 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.