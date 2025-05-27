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Владелец бывшего банка «Тинькофф» вошел в число акционеров «Яндекса»

Совместное предприятие группы «Интеррос» и «Т-Инвестиций» (владельца «Т-банка») «Каталитик Пипл» вошло в число совладельцев «Яндекса», выкупив долю его бывшего топ-менеджера «Газпрома» Александра Рязанцева. Владелец «Интерроса» Владимир Потанин еще в 2023 г. рассматривался как потенциальный участник консорциума по покупке «Яндекса».

Новый совладелец «Яндекса»

МКООО (международная компания общество с ограниченной ответственностью) «Каталитик Пипл» стала единственным владельцем ООО «Меридиан-Сервис», которое в 2024 г. вошло в консорциум по покупке «Яндекса». Это следует из данных «Контур.Фокус», первым на это внимание обратило агентство «Интерфакс».

Ранее «Меридиан-Сервис» принадлежала бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Александру Рязанову. «Меридиан-Сервис» владеет 10% ЗПИФ (закрытого паевого инвестиционного фонда) «Консорциум.первый», который за 475 млрд руб. приобрел «Яндекс» у его исторического владельца - голландской компании Yandex (в настоящее время переименована в Nebius).

Кому принадлежит «Каталитик Пипл»

МКООО «Каталитик Пипл» (Catalytic People) была миноритарным акционером виртуального банка для предпринимателей «Точка». В 2023 г. основной акционер банка «Точка» банк «Траст» принял решение о продаже своей доли в виртуальном банке. Долю приобретела Catalytic People.

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Фото: © evgris / Фотобанк Фотодженика
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В то же время Catalytic People стала базой для консорциума, который возглавила группа «Интеррос» Владимира Потанина.

В мае 2025 г. «Интеррос» сообщила об организации на базе МКООО «Каталитик Пипл» совместного предприятия (СП) для инвестиций в высокотехнологичные проекты. Уставной капитал СП составил 100 млрд руб.

Контрольный пакет (50,01%) в МКООО «Каталитик Пипл» принадлежит «Т-Технологии» (бывший TCS Group).

Оставшиеся 49,99% принадлежат «Интерросу». При этом с 2022 г. «Интеррос» является основным акционером «Т-Технологии» с долей 41% - тогда «Интеррос» приобрела TCG Group у ее основателя Олега Тинькова (включен Минюстом России в реестр иноагентов).

Основной актив «Т-Инвестиций» - банк «Тинькофф», который после сделки был переименован в «Т-Банк». Сейчас МКООО «Каталитик Пипл» владеет 64% банка «Точка». Другими совладельцами виртуального банка также являются VK и «».

Состав акционеров «Яндекса»

Сейчас ЗПИФ «Консорциум.Первый» владеет 64,58% в МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Яндекс».

35% в «Консорциум.Первый» принадлежат «Фонду менеджеров», представляющему интересы топ-менеджеров «Яндекса».

25% в ЗПИФ «Консорциум.Первый» принадлежат основателю фонда Leta Capital Александру Чачава, по 15% - ЗПИФ «Аргонавт» (представляет интересы владельцы нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова) и АО «АйТи.Развитие» (представляет интересы гендиректора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса).

В 2023 г., когда Yandex вел переговоры о покупке «Яндекса», Владимир Потанин назывался одним из потенциальных участников консорциума по покупке «Яндекса». Пресс-служба «Интеррос» к моменту публикации не ответила на запрос CNews относительно покупки доли в «Яндексе».

Игорь Королев

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