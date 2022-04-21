Группа «М.видео-Эльдорадо» выплатила 364 млн рублей по второму купону облигационного займа

Группа «М.видео-Эльдорадо» объявила о выплате ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компания ПАО «М.видео») дохода за второй купонный период по биржевым облигациям серии 001Р-01. Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 36,40 руб., общий объем выплат – 364 млн руб.

Группа «М.видео-Эльдорадо» разместила трёхлетние биржевые облигации серии 001Р-01 со сроком оферты два года, объёмом 10 млрд руб. и полугодовыми купонными выплатами 22 апреля 2021 г. Ставка купона по облигациям со сроком оферты через два года была установлена на уровне 7,3% годовых. Купонный период равен 182 дням.

Выпуск был размещён в рамках десятилетней программы биржевых облигаций серии 001Р объёмом до 50 млрд руб., зарегистрированной в конце марта 2021 г. В настоящее время в обращении у компании два выпуска биржевых облигаций. Ставка купона по биржевым облигациям серии 001Р-02 объёмом 9 млрд руб. со сроком погашения 3 года была установлена на уровне 8,1% годовых. Купонный период равен 91 дню. Привлечённые в результате размещений средства компания направила на общекорпоративные цели группы, в том числе на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

Всего в рамках размещения биржевых облигаций серии 001Р, включая текущую выплату по второму купону серии 001Р-01, ООО «МВ ФИНАНС» выплатила владельцам облигаций 1091420000 руб.

В начале 2022 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг группы «М.видео-Эльдорадо» и облигаций ООО «МВ ФИНАНС» на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом. «Эксперт РА» в 2022 г. также подтвердил кредитный рейтинг «М.видео-Эльдорадо» на уровне ruА+, прогноз – стабильный.