Глава «Рексофт» стал советником министра цифрового развития России

Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт» (Reksoft), одного независимых российских разработчиков цифровых решений, член правления «Руссофт», стал советником министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Егоров вошел в пул советников министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в числе шесть экспертов от ИТ-ассоциации «Руссофт». Он стал советником по вопросам ИТ-услуг.

Советники будут представлять централизованное мнение от членов ИТ-ассоциации «Руссофт» по профильным направлениям, оказывать аналитическую поддержку министерству по текущей ситуации в своей бизнес-сфере, оперативно взаимодействовать с Минцифры для решения задач по оказанию оперативной поддержки ИТ-отрасли.