«Иннодата» и Altcraft начинают совместную работу в области управления клиентскими данными

«Иннодата», разработчик программного обеспечения, и Altcraft, создатель платформы автоматизации маркетинга для развития бизнеса, заключили партнерское соглашение. Сотрудничество нацелено на развитие инструментов для повышения эффективности Data Driven маркетинга (маркетинга на основе данных).

Altcraft Platform – платформа для автоматизации маркетинговых задач. Она позволяет объединять данные о клиенте в едином профиле, выстраивать и автоматизировать омниканальные коммуникации, маркетинговые кампании и анализировать результаты. Платформа позволяет сегментировать базу контактов по накопленным и объединенным данным, а также обогащать их за счет внешних источников информации. Платформа настраивается под индивидуальные задачи заказчика и имеет потенциал для расширения функциональности.

«В портфеле «Иннодата» уже есть кейсы в сфере маркетинга, – сказал исполнительный директор компании «Иннодата» Александр Сергиенко. – Для решения задач клиентов мы используем как собственные компетенции, так и обращаемся к сервисам других компаний. Партнерство с разработчиками платформы Altcraft расширяет спектр наших услуг. Теперь для решения различных задач коммуникации, будь то автоматизированная консолидация данных, запуск персонализированных рассылок или получение мгновенных аналитических отчетов, мы предлагаем надежный и зрелый, регулярно обновляемый инструмент».

Кроме прочего, Altcraft Platform предоставляет возможности для моделирования в части оптимизации маркетинговых кампаний, их тестирования, экономит время для подготовки к запуску, что в совокупности положительно влияет на лояльность клиентов и заказчиков.

«Сотрудничество с «Иннодата» дает нашим компаниям возможность выйти на рынок с новыми, комплексными решениями, которые будут интересны текущим и новым заказчикам, – отметил генеральный директор Altcraft Денис Чумаченко. – Мы же получаем возможности представить свою экспертизу в новых сегментах, помочь бизнесу в части импортозамещения и принять участие в крупных долгосрочных проектах».

«Иннодата» и Altcraft также рассматривают возможности расширения рамок партнерства за счет совместной разработки новых продуктов.