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VK открывает набор на оплачиваемую стажировку для начинающих разработчиков игр

VK приглашает студентов на стажировку в свое игровое подразделение для работы с проектами площадки VK Play. Участники смогут выбрать одно из трех направлений: игровая аналитика, геймдизайн или адаптация игрового контента. Стажировка оплачивается. Ее длительность — шесть месяцев, по итогам лучшие студенты получат шанс присоединиться к игровым студиям внутри VK. Об этом CNews сообщили представители VK.

Участники узнают, как создаются масштабные и сложные игровые проекты, и смогут поучаствовать в их развитии. Их ждут реальные практические задачи, которые специалисты игрового направления компании решают каждый день.

Наставники из числа сотрудников игровых студий и площадки VK Play будут сопровождать стажеров и знакомить их с самыми востребованными технологиями и трендами игровой индустрии. Требования зависят от выбранного направления, но для всех участников будет плюсом любовь к играм, большой игровой опыт и понимание механик.

Подать заявку можно до 27 мая 2022 г. включительно. Отбор участников будет проходить в несколько этапов, включая тестирование и техническое собеседование.

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