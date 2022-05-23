OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией Arenadata

Портфель OCS Distribution пополнит продукция компании Arenadata, разработчика корпоративной платформы сбора и хранения данных на базе технологий с открытым кодом Arenadata EDP. Arenadata специализируется на разработке продуктов на базе Open Source для построения корпоративных хранилищ данных в крупных организациях. Решения компании используются в таких сферах, как ритейл, нефтегазовая отрасль, государственный сектор, телекоммуникации, банковский сектор и не только. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

Arenadata EDP (Enterprise Data Platform) является основой для построения современного масштабируемого хранилища данных со сложным аналитическим контуром. Платформа позволяет эффективно решать разноплановые задачи цифровизации и может выступать в качестве технологической базы для решений в области IoT, ML и AI.

На текущий момент в состав входят: Arenadata DB. Аналитическая, распределенная MPP-СУБД на базе проекта с открытым исходным кодом Greenplum; Arenadata Hadoop. Коммерческий дистрибутив с интегрированным набором компонентов корпоративного уровня на базе решений с открытым исходным кодом экосистемы Apache Hadoop. Обеспечивает возможность работы с любыми типами и форматами данных путем комбинированного использования различных технологических решений и архитектур обработки данных; Arenadata QuickMarts. Кластерная колоночная система управления базами данных, созданная на основе Yandex ClickHouse; Arenadata Postgres. Универсальная СУБД для эффективной работы с нагрузкой разного профиля (в первую очередь OLTP), созданная на основе объектно-реляционной базы данных с открытым кодом PostgreSQL; Arenadata Streaming. Масштабируемая отказоустойчивая система для потоковой обработки данных в режиме реального времени на базе Apache Kafka и Apache Nifi; Arenadata Cluster Manager. Универсальный оркестратор гибридного ИТ-ландшафта для управления и мониторинга дата-сервисами; Arenadata LogSearch. Масштабируемая система для анализа и полнотекстового поиска данных в режиме реального времени на базе открытого проекта OpenSearch.

Сотрудничество с Arenadata позволит OCS не только пополнить портфель импортозамещающих решений, но и выйти на новый рынок BigData. Партнеры дистрибьютора получат возможность мигрировать на отечественную платформу для работы с BigData, компоненты которой включены в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Продвижением платформы займется департамент информационной безопасности и программного обеспечения OCS. Технические специалисты и инженеры дистрибьютора готовы провести консультации по продуктам Arenadata, а также разработать индивидуальный план миграции с учетом особенностей инфраструктуры заказчика. Продукция Arenadata уже доступна для заказа в OCS.

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Arenadata — российский разработчик платформы данных корпоративного уровня Arenadata EDP. Компоненты платформы эффективно замещают многие системы мировых производителей, а также legacy-решения в современной ИТ-инфраструктуре. Компания включена в реестр ИТ-организаций, аккредитованных Минцифры России. В числе крупнейших пользователей стека продуктов Arenadata такие организации, как Федеральная налоговая служба России, Счетная палата России, банк ВТБ, «Ак Барс банк», ПАО «Газпром нефть», «Халык банк» (Казахстан) и др.

OCS Distribution основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией компьютерной техники, телекоммуникационного, периферийного, пассивного и сетевого оборудования, компонентов, систем хранения данных, инфраструктурного программного обеспечения (ПО), расходных материалов, аксессуаров, бытовой техники и электроники, различных гаджетов. В настоящий момент компания OCS Distribution имеет региональную сеть офисов в 26 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution она насчитывает более 7000 компаний России.