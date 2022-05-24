Более 12 тыс. студентов и школьников приняли участие в молодежных соревнованиях «1С» в 2021-2022 учебном году

Подведены итоги ежегодных школьных и студенческих соревнований, которые организует фирма «1С» совместно с партнерами. В профессиональных соревнованиях для разработчиков, консультантов, аналитиков приняли участие более 12 тыс. студентов и школьников, из 450 финалистов призы и награды получили 62 человека.

Ежегодно фирма «1С» совместно с партнерами проводит соревнования, в которых школьники и студенты могут продемонстрировать свои профессиональные знания и навыки в анализе бизнес-процессов, разработке бизнес-приложений, решении кейсов в области учета с применением технологий, программ и информационных ресурсов «1С»: международная олимпиада по программированию на платформе «1С:Предприятие 8»; командная инженерная Национальная технологическая олимпиада по профилю «Автоматизация бизнес-процессов»; международный профессиональный конкурс по «1С:Бухгалтерии 8»; всероссийский конкурс по информационной системе и сервисам 1C:ИТС.

Большинство заданий финала для международной олимпиады по программированию традиционно основываются на реальных задачах бизнеса, которые можно решить с применением технологической платформы «1С:Предприятие 8».

«1С:Предприятие» позволяет автоматизировать не только организационно-экономические, но и технологические процессы, что зачастую приводит к необходимости создания цифровых моделей физических объектов и их размещения на плоскости или в пространстве. В этом году впервые участникам олимпиады было предложено в системе «1С:Предприятие» решить задачу, не связанную с экономикой, она состояла в том, чтобы создать цифровые модели объектов, представляющих собой плоские геометрические фигуры, и найти для них способ оптимального размещения с учетом возможности их вращения относительно друг друга.

Абсолютный победитель: Анна Торжкова, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина, Рязань.

Первое место: Кирилл Щербаков, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Москва.

Второе место: Омар Баглан, Карагандинский государственный технический университет, Караганда.

Третье место: Иван Шульга, Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, Костанай.

Командная инженерная олимпиада Кружкового движения НТИ по профилю «Автоматизация бизнес-процессов» традиционно проводится по двум трекам — для школьников и для студентов. В этом году школьные команды, помимо предметного тура по информатике и математике, разрабатывали сервис для аренды электронных товаров. Идея такого сервиса — уменьшить количество «ненужных» покупок, снизить потребление природных ресурсов, а также организовать правильную утилизацию вышедшей из строя электроники, чтобы меньше загрязнять окружающую среду неразлагаемыми отходами.

Командой-победителем профиля «Автоматизация бизнес-процессов» среди учеников 8−9 классов стала команда «1C-Team»: Анастасия Сапожникова из Новосибирской области и Владислав Астафьев из Ивановской области.

Командой-победителем профиля «Автоматизация бизнес-процессов» среди учеников 10−11 классов стала команда BigBrainMM в составе Михаила Беляева и Михаила Билошицкого, старшеклассников из Санкт-Петербурга.

Победителями в индивидуальном зачете профиля «Автоматизация бизнес-процессов» стали: Михаил Беляев (Санкт-Петербург), Михаил Билошицкий (Санкт-Петербург), Глеб Лисейчиков (Республика Татарстан), Александр Белов (Красноярский край), Михаил Муратов (Алтайский край), Олег Горбатюк (Республика Татарстан), Илья Эккерт (Красноярский край).

Призерами в индивидуальном зачете профиля «Автоматизация бизнес-процессов» стали: Сергей Соболев (Севастополь), Алексей Захаров (Тверская область), Юлия Шорохова (Владимирская область), Сергий Наземцев (Алтайский край), Александр Шляпников (Санкт-Петербург), Артём Котенков (Санкт-Петербург), Фёдор Кумпан (Москва), Александр Штейнман (Москва), Маргарита Чурина (Новосибирская область), Ярослав Постовалов (Новосибирская область), Максим Иванов (Удмуртская республика), Владислав Мишнев (Вологодская область), Константин Стариков (Удмуртская республика), Софья Андриянова (Приморский край), Владислав Романов (Саратовская область), Василий Новожилов (Москва), Андрей Выдра (Санкт-Петербург).

Команды студенческого трека работали с реальным кейсом бизнес-партнера «1С» — компании «Гринатом». Их цель заключалась в повышении эффективности существующих систем и облегчении деятельности всех групп пользователей с помощью автоматизации процессов. На новом проекте было необходимо проанализировать требования заказчика, сформировать доработки по этим требованиям и обработать ошибки, полученные от заказчика после запуска системы. Участники разрабатывали систему для автоматизации рабочего процесса компании, создавали алгоритмы, которые определяют крайний срок и стоимость выполнения проекта при минимальной комплектации команды, а также потребность в комплектации команды — для выполнения работы с учетом группировки задач по процессам.

Победителями в студенческом треке стали команды: «1CWGUSE»: Данил Матросов (РТУ МИРЭА), Екатерина Самарина (МГТУ им. Н. Э. Баумана), SPBRTK: Алёна Соколова, Роман Тищенко (Радиотехнический колледж, Санкт-Петербург), TeamSpirit: Нуржан Джарасов, Багдат Сарбасов (филиал «Восход» МАИ), «Пылающие помидоры»: Андрей Когутенко (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), София Логачёва (СПбПУ), FoxDev: Дмитрий Брыкин (ОмГТУ), Олег Ставрати (Ногинский колледж), Foxy Bread: Иван Евстратов, Вадим Шабанов (Калужский технический колледж), «Мы»: Глеб Дёмин, Игорь Ковалёв (Университет ИТМО), Qwertyuiop: Михаил Корчик (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники), Илья Старостенко (Белорусский государственный университет).

Студенты экономических специальностей активно участвуют в профессиональных конкурсах по «1С:Бухгалтерии 8», которые проводятся в России и Казахстане. Конкурсантам, опираясь на нормативно-правовую базу, представленную в информационной системе 1С:ИТС, требовалось разработать порядок бухгалтерского и налогового учета средств индивидуальной защиты в частном охранном предприятии. Данный порядок должен был быть представлен в виде утверждаемых организацией положений учетных политик для целей бухгалтерского учета, учета налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Кроме того, необходимо было представить пример реализации предложенных учетных процедур в программе «1С:Бухгалтерия».

Абсолютный победитель: Дарья Волкова, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов.

Первое место: Анжелика Фоминых, Вятский государственный университет, Киров.

Второе место: Светлана Пьяных, Вятский государственный университет, Киров; Шуваева Марина, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов.

Третье место: Арина Чумак, Самарский государственный экономический университет, Самара; Долматова Екатерина, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов.

Конкурс по «1С:Бухгалтерии 8» в Казахстане: первое место: Ансар Зайнулдинов, Университет Туран, Алматы; второе место: Анастасия Шумакова, Омская гуманитарная академия, Усть-Каменогорск; третье место: Динара Исмагулова, Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева, Петропавловск.

В основе заданий конкурса по информационной системе и сервисам «1C:ИТС» в этом году — вопросы по организации своего дела, учету, налогам, трудовому праву и выстраиванию бизнес-процессов. Найти ответы участники должны в информационной системе «1С:ИТС», которая содержит рекомендации по бухгалтерскому, кадровому и налоговому учету, ответы на вопросы и разбор ситуаций, связанных с ведением предпринимательской деятельности.

Абсолютный победитель: Карина Ахмадуллина, Вятский государственный университет, Киров.

Первое место: Антон Ружанский, Астраханский государственный университет, Астрахань.

Второе место: Юлия Леонова, Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС, Орел.

Третье место: Александр Горшенин, Челябинский государственный университет, Челябинск.