Российское подразделение Tietoevry стало независимой ИТ-компанией

В марте 2022 г. европейское руководство Tietoevry анонсировало завершение деятельности в России, а 4 мая 2022 г. полное обособленное управление ИТ-интегратором перешло к российскому менеджменту. Компания продолжает работу по всем текущим контрактам. Об этом CNews сообщили представители «Форайз».

«Форайз» (ранее Tietoevry Russia) работает в России с 1996 г., предоставляя комплекс ИТ-услуг для крупного бизнеса (финансового сектора, промышленности, ритейла и др.), который включает managed-сервисы, заказную разработку, SAP, BI-системы, RPA (роботизацию бизнес-процессов). На базе партнерских и собственных дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге Форайз предлагает своим клиентам широкий пул облачных решений: Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud, DevOps, Managed Migration, DR, Cloud 152.

Новое название отражает философию и вектор развития компании – Information, Inspiration, innovation, integration (информация, вдохновение, инновации, интеграция).

«Для нас это новая эпоха, в которой мы продолжаем развивать ИТ-рынок в России, открывая новые направления деятельности и точки роста для наших клиентов. Мы создаем технологии, которые меняют бизнес, меняют мир, и создают наше будущее», - сказала генеральный директор «Форайз» Наталья Светушкова.

В развитии продуктового портфеля интегратор ориентируется на наиболее актуальные запросы со стороны рынка. В ближайшее время компания планирует анонсировать новые типы услуг и новых партнеров.

Одним из ключевых в 2022 г. направлений станет локализация бизнеса: переход с зарубежных сервисов на российское ПО и open source-решения, виртуализация ИТ-инфраструктуры в российских дата-центрах.

iiii Tech еще будучи Tietoevry реализовывали проекты локализации для своих клиентов. В 2022 г. компания сама успешно прошла путь отделения от иностранной головной компании, став обособленным российским бизнесом. Направление представит полный цикл услуг по импортозамещению, от облаков и «железа» до офисного ПО и обеспечения соответствия законодательству. Направление также включает разработку стратегии и ее реализацию.

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iiii Tech – российский ИТ-интегратор, специализирующийся на решениях для среднего и крупного бизнеса. В портфель решений компании входят автоматизация бизнес-процессов, облачные и managed-сервисы, RPA (роботизация бизнес-процессов), SAP, аналитика данных, тестирование ПО и заказная разработка, в том числе на микросервисной архитектуре. iiii Tech создает enterprise-решения для российского рынка с 1996 г. и владеет собственной сетью ЦОД, обеспечивающей хранение данных в соответствии с ФЗ-152.