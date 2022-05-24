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VK Company Limited: назначен председатель Совета директоров

VK Company Limited объявляет об изменениях в Совете директоров и назначении председателя Совета. Председателем Совета директоров компании назначен Сергей Куприянов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Сергей Куприянов вошел в Совет директоров VK 14 декабря в 2021 г. в качестве неисполнительного директора. Он является пресс-секретарем председателя правления ПАО «Газпром» с 2003 г., а также начальником департамента ПАО «Газпром» с 2019 г.

В Совет директоров VK на должность неисполнительного директора также назначена Мария Зыбина. Она является исполнительным вице-президентом «Газпромбанка», отвечает за управление цифровыми активами. Мария работает в финансовом секторе более 20 лет.

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VK строит экосистему, которая помогает миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Ею пользуются больше 90% аудитории Рунета.

В экосистеме можно общаться (в «Одноклассниках», «Вконтакте», в мессенджерах и в «Почте Mail.ru»), играть (с My.games), продавать и находить товары и услуги (на «Юле»), заказывать продукты и готовую еду (в Delivery Club, «Самокате» и «Кухне на районе»), находить авто для поездок по городу (в «Ситидрайве»), осваивать новые профессии (с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами), покупать вещи на российском AliExpress и решать множество других задач.

Экосистема связана общими звеньями. Пользователи могут авторизоваться в разных сервисах с единой учетной записью VK ID, платить и зарабатывать кешбек с платформой VK Pay, получать скидки и выгодные предложения с VK Combo, пользоваться любимыми сервисами на платформе приложений VK Mini Apps — а с любыми задачами поможет справиться голосовой ассистент «Маруся».

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