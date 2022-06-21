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Trinity Monsters: 1 млн рублей каждому за клиента с чеком от 10 млн

Студия разработки цифровых продуктов Trinity Monster запустила формат партнерской программы «3t’ partners». Компания выплачивает бонус 1000000 ₽ юридическим и физическим лицам за привлечение клиента.

Trinity Monster может оказать услуги в создании мобильных приложений и сайтов, приложений на базе ИИ и AR, digital-консалтинге, enterprise, IoT.

В качестве клиентов Trinity Monster ищет стартапы или корпорации, открывающие инновационные направления. Пишите напрямую менеджеру партнерской программы – Денису Савенкову d.savenkov@trinitydigital.ru.

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«В стартапах есть возможность влиять на продукт. Это вдохновляет и раскрывает суперсилы Trinity — мы мгновенно интегрируемся в клиента, чтобы совместно реализовать творческую энергию и создать прорывные решения, — уточняет CEO Trinity Мик Вайсман. — Корпорация, которая хочет открыть новое направление должна мыслить категориями стартапов. Как это было с каждым нашим клиентом, будь то Росбанк или Азбука Вкуса. Для них мы также научились быть лучшими диджитал-компаньонами».

Условия программы

  • С рекомендованным клиентом заключен договор в рамках проекта, консалтинга или иной формы сотрудничества.
  • 1000000 ₽ выплачивается после достижения оплаты в 10 миллионов рублей клиентом за услуги в рамках заключенного договора.
  • Студия оставляет за собой право выбора клиентов и проекта к сотрудничеству.

Trinity Monsters занимает 7 строчку Рейтинга Рунета среди мобильных разработчиков страны. Компания за 9 лет существования создала 89 проектов в 8 сферах. В том числе для таких клиентов как Sber Private Banking, BORK, ВТБ, Росбанк, Nespresso, 1inch, Азбука вкуса и Музей «Гараж».

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