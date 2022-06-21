«Компьютерная академия ТОП» вложит 2,5 млрд руб. в создание многофункциональных образовательных хабов

«Компьютерная Академия ТОП», специализирующаяся на получении детьми и взрослыми дополнительного и профессионального ИТ-образования, открывает многофункциональные учебные хабы. Новый формат онлайн- и оффлайн-образования объединит в себе ИТ-академию, школу английского языка, колледж, а также начальную и среднюю общеобразовательную школу. Первые образовательные учреждения нового типа, предлагающие сразу несколько направлений обучения, начнут работу в Калининграде, Тюмени и Сочи. Новый подход к организации обучения позволит быстрее запускать новые филиалы, перераспределяя инвестиции в оснащение аудиторий и расширение доступных учебных программ.

Новый формат позволит намного активнее использовать учебные площади в течение дня. Если утром основной упор будет делаться на обучение детей, то вечерние часы будут отданы взрослым студентам и школьникам старших классов.

«Существенную часть наших затрат составляют расходы на аренду помещений, а также ремонт с учетом образовательных стандартов. Объединение под одной крышей различных форматов обучения позволяет намного эффективнее использовать учебные площади. Как показали результаты “пилота”, студентам также удобнее заниматься в одном здании с хорошим расположением и максимально насыщенной образовательной инфраструктурой - так быстрее формируются связи между студентами и преподавателями, что приводит к появлению новых команд и стартапов. В крупных городах нам интересны здания на 2500- 3000 кв. м., в областных центрах – до 2000 метров. В некоторых городах, понимая значимость проекта для жителей, нам оказывают помощь местные власти, передавая за символическую плату здания бывших Домов Пионеров и других образовательных учреждений, которые требуют срочного капитального ремонта. В результате выигрывают все: мы экономим на арендных платежах, жители города получают возможность получить востребованную профессию, а органы власти снимают с себя “головную боль” по содержанию ветхих зданий. До конца года мы откроем такие центры в пяти городах», - сказал Павел Специан, управляющий партнер «Компьютерной Академии ТОП».

Суммарно инвестиции в проект на протяжении двух-трех лет составят порядка 2,5 млрд руб. Каждый образовательный центр нового формата объединит как существующие, так и перспективные программы обучения. До 2024 г. компания планирует открыть порядка 80 образовательных центров в городах с населением от 200 тыс. человек. Инвестиции на ремонт и техническое оснащение каждого центра составят порядка 30-40 млн руб.

На сегодняшний день готовятся к открытию три образовательных центра: в Тюмени, Калининграде и Сочи. До конца года компания планирует запустить подобный формат организации обучения в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Челябинске, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, где жителям форматы обучения в Академии уже хорошо известны.

Кроме того, компания разработала специальный формат образовательного центра для городов с населением от 20 до 100 тыс. человек. В настоящее время проводится его тестирование, если «пилотный» запуск будет признан успешным, подобные центры появятся в 400 городах страны.

Образовательный процесс в «Компьютерной Академии ТОП» построен по единым стандартам качества во всех городах России, которые поддерживаются десятком онлайн-платформ, системами обучения персонала и управления контентом. В регионах страны компания не работает по франшизе и открывает только собственные учебные центры, что позволяет лучше контролировать качество обучения.

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«Компьютерная академия ТОП» (ранее «Компьютерная Академия ШАГ») создана в 1999 г. Является компанией, специализирующейся на получении детьми и взрослыми дополнительного и профессионального ИТ-образования. За последние несколько лет, в дополнение к существующим учебным программам, Академия запустила обучение по программам «колледж» и «обучение английскому языку», а также открыла общеобразовательные школы. Все проекты доступны в очном, дистанционном, и гибридных форматах обучения.

В настоящее время Академия имеет филиалы в 145 городах страны и предлагает обучение для взрослых и детей на 15 факультетах. В компании на постоянной основе работает 2300 сотрудников, из которых 1500 преподавателей. В течение 23 лет Академия выпустила 250 тыс. студентов.