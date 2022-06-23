МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет итоги годового общего собрания акционеров ПАО «МТС», состоявшегося 22 июня 2022 г. в форме заочного голосования. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «МТС» приняло, в том числе, следующие решения:

Утвердить распределение прибыли и выплатить дивиденды по итогам 2021 финансового года в размере 66,335 млрд руб. или 33,85 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2022 г. Выплата дивидендов завершится до 16 августа 2022 г.

В члены Совета директоров ПАО «МТС» избраны следующие лица: Феликс Евтушенков; Артем Засурский; Вячеслав Николаев; Пол Берриман; Регина Фон Флемминг; Шайган Херадпир; Томас Холтроп; Надя Шурабура; Валентин Юмашев.

Биография нового члена Совета директоров

Пол Берриман (Paul Berriman) является независимым неисполнительным директором Spark New Zealand, независимым неисполнительным директором, председателем технического комитета Rain Network Holdings Pty South Africa, директором Contactica Limited, советником IX Acquisitions Corp, членом подкомитета управления ИТ Hong Kong Management Association. В 2003-2021 гг. работал главным техническим директором PCCW and HKT. Окончил Солфордский университет (бакалавр электроакустики), Университет Гонконга (МВА).

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.