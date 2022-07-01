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Россияне пересаживаются на электротранспорт

Интернет-ритейлер «Ситилинк» зафиксировал рост спортивного транспорта во втором квартале 2022 г., сообщили CNews представители «Ситилинк». Продажи электровелосипедов выросли на 83% в штучном выражении по отношению к прошлому году, электросамокатов – на 70%, а велосипедов – на 24%. Также специалисты компании отмечают снижение интереса россиян к классическим самокатам.

Наибольший всплеск интереса к категории спортивного транспорта зафиксирован в период с 11 по 20 мая 2022 г.. В указанный период наблюдался ажиотажный спрос: продажи велосипедов выросли в три раза по отношению к 2021 г., а электросамокатов более чем в четыре раза. Электровелосипеды больше всего приобретали в июне 2022 г., в этом месяце продажи данных устройств выросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

«Рост категорий спортивного транспорта обусловлен общемировым трендом к здоровому образу жизни, защите экологии, а также экономии семейного бюджета, – отметил Николай Майоров, руководитель группы закупок товаров для спорта и отдыха компании «Ситилинк». – Мы все чаще видим, что автолюбители пересаживаются на велосипеды, электросамокаты и электровелосипеды в целях экономии времени на дорогу и сокращения издержек на обслуживание собственных автомобилей. В этом году весна была холодной, потепление положительно повлияло на динамику спроса электротранспорта. В июне 2022 г. продажи электротранспорта выросли в штуках на 68% по сравнению с прошлым годом. При этом интерес к гироскутерам и моноколесам в этом сезоне смещается в сторону электросамокатов».

Наиболее часто спортивный транспорт приобретали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, и Челябинске.

«Ситилинк» входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. «Ситилинк» продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.

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