Linxdatacenter вошел в десятку крупнейших поставщиков услуг ЦОД по версии CNews

Провайдер Linxdatacenter вошел в топ-10 рейтинга «CNews Analytics: крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2021». Компания заняла шестую строчку с более чем 2 тыс. стойко-мест на конец 2021 г. У Linxdatacenter 2 ЦОДа на территории РФ, их совокупная площадь составляет 4430 кв. м.

Рейтинг вышел в рамках обзора «Центры обработки данных 2022». Позиция поставщика услуг дата-центра в рейтинге определяется на базе физических параметров: площади ЦОДов и количества стойко-мест. Поскольку строительство дата-центра является дорогостоящим, наличие инфраструктурной базы – один из ключевых показателей надежности сервис-провайдера.

По прогнозам аналитиков, даже при самом негативном сценарии рост рынка коммерческих ЦОДов в России сохранится на уровне 10-15%, поскольку спрос на услуги остается стабильно высоким. Этот подтверждают финансовые показатели Linxdatacenter: в I квартале 2022 г. выручка компании увеличилась на 6% в годовом сравнении, основной ее прирост ожидается в III квартале.

«Наша задача – максимально удовлетворить спрос заказчиков, предоставляя им необходимую инфраструктуру мирового уровня надежности. Для этого Linxdatacenter продолжит развитие собственных ЦОДов, а также будет наращивать долю в сегменте облачных сервисов», — отметил генеральный директор Linxdatacenter Андрей Перекрест.