Минцифры актуализировало реестр аккредитованных ИТ-компаний

Минцифры актуализировало реестр аккредитованных ИТ-компаний, исключив более 400 компаний. Это те организации, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной.

Среди исключенных из реестра компаний: более 150 бюджетных учреждений; 32 банка; 12 страховых компаний; ряд других компаний, не относящихся к ИТ.

Минцифры регулярно анализирует информацию о компаниях из реестра на ее соответствие необходимым требованиям. Например, в сентябре прошлого года из реестра было исключено около 1,6 тыс. организаций.

В этот раз Минцифры использовало сведения о деятельности компаний из открытых источников (включая официальный сайт организации), как дополнительную информацию для принятия решения о включении в реестр.

Раньше компаниям было необходимо только иметь профильный ОКВЭД.

В соответствии с законом о поправках к Налоговому кодексу с 1 августа 2022 г. приостановлена подача заявлений до принятия нового порядка аккредитации. Сейчас Минцифры совместно с профильными ассоциациями и регионами ведет работу над совершенствованием критериев и процедуры аккредитации ИТ-компаний.