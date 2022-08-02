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Ramax Group стала партнером Directum

Системный интегратор Ramax Group стал партнером разработчика программного обеспечения в области электронного документооборота Directum. Партнеры предложат рынку современные решения для цифровизации бизнес-процессов.

Directum RX – система управления цифровыми процессами и документами компании на базе искусственного интеллекта. Платформа позволяет поддерживать одновременную работу более 10 тыс. пользователей. Линейка решений оптимизирует решение задач делопроизводства, договорной работы, кадрового документооборота, долговременного архива и других. Система поддерживает переход на электронный юридически значимый обмен с контрагентами через сервисы ЭДО, кастомизируется без программирования, внедряется в кратчайшие сроки.

Кроме того, Directum RX может быть усилен при помощи системы Ario One, которая представляет собой набор интеллектуальных сервисов и решений для роботизации процессов обработки любой текстовой информации. За счет совместных усилий ИИ и человека достигается 100-процентная точность распознавания документов. Сотрудники не тратят время на ручной ввод информации в корпоративную систему. Всю рутину берет на себя Directum Ario One.

«Понимая потребность заказчиков в быстром поиске качественных российских решений, способных полноценно заменить зарубежные аналоги, мы все же тщательно подходим к выбору партнеров, – сказал вице-президент по продажам и маркетингу Ramax Group Дмитрий Буленков. – Directum – один из ведущих вендоров на отечественном рынке в области ECM. Наша экспертиза в области внедрений в разнообразных отраслях в совокупности с высококлассным продуктом Directum помогут клиентам повышать эффективность решения бизнес-задач».

Ramax Group обеспечит внедрение системы Directum RX, ее развитие на стороне заказчиков и техническую поддержку.

«В лице Ramax мы видим надежного партнера, – сказал руководитель отдела развития партнерской сети Directum Дмитрий Петров. – Профессиональный подход к выстраиванию деловых отношений и наличие релевантных кейсов позволят оптимально интегрировать систему в ИТ-контур заказчика, сокращая потери ресурсов на рутинных шаблонных операциях».

Directum RX поставляется как в локальном, так и в облачном вариантах. Продукты входят в реестр отечественного ПО. Надежность решений подтверждают сертификаты качества и ФСТЭК РФ. Система менеджмента качества компании регулярно получает сертификат соответствия стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2001.

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