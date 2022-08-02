«Татнефть» инвестирует в подготовку магистрантов по анализу данных в нефтяной отрасли

«Татнефть» стала отраслевым партнером открытия магистратуры «Инженерия машинного обучения» (AI Talent Hub). Это совместной проект «Татнефти» с Napoleon IT, университетом ИТМО и Альметьвским государственным нефтяным институтом. Подготовка будет идти в перевернутом формате – из Junior в Middle специалистов. В рамках взаимодействия компаний будет создана совместная ИИ-лаборатория для студентов по анализу данных в нефтяной индустрии ALMET Data Team. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

В рамках визита Дмитрия Ботова в Альметьевск, руководителя проекта AI Talent Hub, и Константина Прайса, коммерческого директора Napoleon IT, организации договорились, что 10 участников магистратуры AI Talent Hub будут обучаться в университете ИТМО в онлайн формате, работать в лабораторном корпусе Альметьевского государственного нефтяного института, проживая в современном кампусе Высшей нефтяной школы.

Для студентов по анализу данных в нефтяной индустрии ALMET Data Team будет создана ИИ-лаборатория, они получат возможность стать потенциальными работниками «Татнефти», будут участвовать в актуальных отраслевых проектах и пройдут оплачиваемую стажировку в проектных командах ALMET Data Team.

«Искусственный интеллект и биотехнологии – это перспективные направления, способные изменить весь существующий промышленный уклад. “Татнефть” стремится внедрять самые современные разработки в этих областях. Наша задача сегодня – готовить высококлассных специалистов, которые будут создавать собственные передовые решения», – сказал начальник управления по работе с персоналом ПАО «Татнефть» Андрей Глазков.

«Мы видим, что у компании “Татнефть” есть огромный потенциал по работе с разнородными данными, Data-инжинирингу и машинному обучению и существенный задел в моделировании, в построении цифровых двойников в процессах нефтедобычи, моделировании и оцифровке данных, взятых из скважин с точек бурения. Процессы нефтедобычи и нефтеразведки трудозатратны и крайне дороги. Чтобы их оптимизировать методами искусственного интеллекта, мы подключим талантливых ребят из AI Talent Hub, готовых включиться в сложные проекты по работе с данными, а также менторов и экспертов AI Talent Hub. Надеемся в результате сотрудничества создать центр компетенции в Альметьевске, который будет решать сложные задачи в проектах с применением технологий машинного обучения», – отметил Дмитрий Ботов, руководитель проекта AI Talent Hub.

«Создание сильных выдающихся специалистов возможно только на реальных задачах, которыми обладает “Татнефть”. Мы восполним дефицит кадров на рынке и подготовим для компании специалистов, которые на базе «Татнефти» будут разрабатывать новые технологии и продукты с искусственным интеллектом. Подготовленные кадры призваны решать актуальные для отрасли задачи и запускать на отечественном и глобальном рынке новые технологические продукты», – сказал Константин Прайс, коммерческий директор Napoleon IT.

В сентябре 2022 г. планируется запуск совместного проекта по ИИ и анализу данных в нефтяной отрасли и биотехнологиях. Для его реализации к магистрантам AI Talent Hub, подключат менторов компании Senior/Middle+ от Napoleon ИТ и менеджеров «Татнефти». Цель – в декабре 2022 г. представить на защиту первые результаты MVP прикладных проектов на Rock&Science Conference, которые покажут реальный эффект от внедрения решений на основе анализа данных.

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«Татнефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, в составе которой развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора.

Napoleon IT — глобальная ИТ-компания, развивающаяся с 2011 г. в трех направлениях: предоставление образования в сфере ИТ, заказной разработке программного обеспечения и развитии собственных B2B продуктов. Основные компетенции: ML, cloud, highload backend и mobile в отраслях ритейл, промышленность, финтех.