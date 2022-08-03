«Авито работа» усиливает алгоритмы безопасности на платформе

«Авито» постоянно работает над развитием технологий, повышающих уровень безопасности сервиса. В рамках этих усилий платформа «Авито работа» запустила специальный инструмент, который будет внимательно проверять актуальность всех размещенных вакансий и резюме — удалять устаревшие и поднимать в поиске активные объявления. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На платформе «Авито работа» опубликовано большое количество открытых вакансий и резюме соискателей. Чтобы и работодателям, и кандидатам было легче ориентироваться в большом объеме информации, сервис запустил специальную модель, которая будет постоянно контролировать актуальность всех резюме и вакансий на портале.

«“Авито работа” стремится к созданию удобной и продуктивной рабочей среды, где компании и соискатели смогут быстро и, что немаловажно, безопасно решать свои профессиональные задачи. Широкая база кандидатов и вакансий, разделенная по разным специальностям, уровню опыта и графику работы, — одно из ключевых преимуществ нашего сервиса. Однако с динамичным ростом количества объявлений особое значение приобретает внимательное и своевременное отслеживание их актуальности. Новый инструмент “Авито работы” позволит сделать поисковую выдачу намного чище и релевантнее», — сказал Евгений Раев, руководитель направлений соискательского опыта и безопасности (Trust & Safety) в «Авито работе».

Автоматизированная модель «Авито работы» следит за сохранением актуальности резюме и вакансий с помощью внутренней балльной системы. Она анализирует их по ряду показательных критериев и активных действий со стороны соискателей и работодателей, включая возраст публикации, частоту ее редактирования, наличие жалоб других пользователей и т.д. Для подтверждения статуса потенциально неактивного объявления его автору поступает звонок или пуш-уведомление. После проверки актуальные размещения поднимаются выше в результатах поиска, а устаревшие закрываются с возможностью разархивирования.

Данные меры помогут сформировать более позитивный пользовательский опыт как среди нанимателей, так и среди работников. Работодатели смогут быстрее находить подходящих кандидатов и закрывать свои позиции, приобретая только актуальные контакты соискателей. В свою очередь, кандидаты будут значительно реже сталкиваться с устаревшими вакансиями, и количество просмотров их резюме на «Авито работе» также увеличится.

Функция актуализации резюме и вакансий бесплатна для всех пользователей сервиса «Авито работа» и уже доступна во всех регионах России.

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«Авито» — российская ИТ-компания и платформа для коммерции. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 100 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2021 г., годовая аудитория — более 80 млн клиентов

На платформе «Авито работа» зарегистрировано свыше 1,6 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В разделе «Авито работа» 3,6 млн объявлений — более 3 млн резюме и около 600 тыс. вакансий. 20 млн человек ежемесячно просматривают вакансии на «Авито» (данные «Авито» за апрель 2022 г.).