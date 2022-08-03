«М.Видео-Эльдорадо» расширяет поддержку малого и микробизнеса на маркетплейсе

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, расширяет направление работы с малым и микробизнесом бизнесом в рамках собственного маркетплейса электроники. Ритейлер начинает сотрудничать с индивидуальными предпринимателями, действующими на упрощенной системе налогообложения (УСН) и предлагает небольшим компаниям привлекательные условия, включая наиболее низкие на рынке комиссии в рамках работы через платформу маркетплейса. До конца 2022 г. группа может привлечь несколько сотен новых партнеров-предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В новых условиях для российского рынка «М.Видео-Эльдорадо» масштабирует сотрудничество с малым и микробизнесом в рамках развития собственного маркетплейса электроники с моделью 3P (продажи за комиссию). Онлайн-витрина ритейлера доступна продавцам, которые предлагают бытовую технику и электронику, так и комплиментарные им товары. Это могут быть товары известных брендов или пока еще новый для россиян ассортимент.

Группа предлагает предпринимателям специальные условия, а также технологические инструменты для эффективного ведения бизнеса. Теперь к площадке могут подключаться поставщики вне зависимости от выбранной ими системы налогообложения. Для этого «М.Видео-Эльдорадо» усовершенствовала процессы по запуску продаж и автоматизированному управлению ассортиментом в личном кабинете поставщика (ЛКП).

Ритейлер обеспечивает партнерам наиболее низкие на рынке агентские отчисления при работе через маркетплейс, а также выгодные условия на хранение, логистику и фулфилмент. В 2022 г. компания вдвое увеличила частоту выплат партнерам, а также предоставила возможность размещения товаров маркетплейса в магазинах. Так, электроинструменты и садовая техника уже представлены в 150 розничных точках, за счет чего продажи категорий увеличились более чем в два раза за май-июнь 2022 г. относительно двух предыдущих месяцев.

Директор направления цифровизации партнерского опыта и развития ассортимента «М.Видео-Эльдорадо» Александра Иванченко: «“М.Видео-Эльдорадо” гибко подходит к расширению ассортимента и намерена усилить сотрудничество с малым и микробизнесом, который с учетом текущей ситуации на рынке имеет значительный потенциал. Для небольших компаний на нашей электронной площадке действуют спецпредложения на тарифы для хранения товара на складах группы, есть удобная точка сбора доставок в пределах города, и мы продолжаем повышать привлекательность наших брендов, расширяя также функционал и аналитику, доступные партнерам. Предприниматели получают возможность реализовывать востребованные на рынке товары на выгодных условиях, доступ к многомиллионной целевой аудитории, удобный технологический инструмент для работы и нашу всестороннюю поддержку».

В личном кабинете поставщика (ЛКП) предприниматели могут оперативно зарегистрироваться, пройти аудит и запустить продажи – в едином интерфейсе происходит создание карточек товаров, загрузка документов, управление ценой, стоком и заказами, коммуникация со службой поддержки. С июня 2022 г. в решении также появился функционал заведения промоакций, клиентская аналитика и рекомендательные сервисы по повышению эффективности продаж, а также возможность работать с офлайн-витриной розничной сети. Покупателям доступны все преимущества участия в программах лояльности ритейлера. Обменять или вернуть покупку клиенты могут как в розничном магазине ритейлера, так и напрямую продавцу, который отвечает за гарантийное и сервисное обслуживание.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 31 марта 2022 г. группа объединяет 605 магазинов под брендом «М.Видео», 664 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 375 городах России.