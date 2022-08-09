NOVARDIS запускает сервис аутсорсинга ИТ-специалистов и проектных команд

Компания NOVARDIS, ИТ-интегратор и разработчик кастомных решений с представительствами в России, Казахстане и Германии, запускает новый сервис комплексного ИТ-аутсорсинга. NOVARDIS сможет предоставлять ИТ-специалистов или сформированные команды разработки для реализации проектов под ключ или усиления внутренней команды заказчика. Об этом CNews сообщили представители NOVARDIS.

Ключевой особенностью нового сервиса станет возможность клиента в сжатые сроки привлекать в команды необходимых ИТ-специалистов под различный технологический стек проекта. При этом гибкий подход к формированию проектных команд позволит заказчикам сократить бюджеты проектов ИТ-разработки.

В результате многолетнего опыта работы на различных проектах NOVARDIS сформировал сильную команду специалистов широкого профиля для полного цикла ИТ-разработки. В команде есть руководители проектов, архитекторы решений, бизнес- и системные аналитики, разработчики, тестировщики (ручное, автотестирование и нагрузочное тестирование), DevOps-инженеры. Отраслевая экспертиза NOVARDIS сосредоточена в ритейле, e-commerce, туризме, транспорте, телекоме, производстве, логистике, агропромышленности и фармацевтике.

NOVARDIS может подобрать сотрудников не только для отдельных проектных работ, но и для постоянного трудоустройства в штат заказчика. Внутренний рекрутмент поможет заказчику с проведением технических интервью и оценкой требуемых компетенций, учитывая особенности проекта и формат работы.

Из дополнительных преимуществ сервиса: опыт работы команд на международных проектах, владение специалистами техническим английским языком на высоком уровне, глубокое понимание различных методологий разработки (agile, waterfall, incremental model, spiral model), возможность адаптации под часовой пояс заказчика, трудоустройство и адаптация специалистов на стороне NOVARDIS.

«На рынке много компаний, занимающихся ИТ-аутсорсингом, но наше преимущество в многолетнем проектном опыте – компания более 17 лет присутствует на российском рынке, и в наработанных практиках формирования команд под различные проекты. Помимо предоставления отдельных специалистов мы можем предоставлять и готовую full-stack команду. Благодаря вариативности можно значительно оптимизировать бюджет проекта ИТ-разработки. Во-первых, команда может масштабироваться в зависимости от объема задач и конкретного этапа проекта. Во-вторых, прописан уникальный и отработанный бизнес-процесс оценки стоимости услуг и трудозатрат, а также проводится качественный предпроектный анализ потребностей с последующей разработкой quick-wins решений и более долгосрочных задач», – сказал Андрей Граф, директор департамента CX, NOVARDIS.

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NOVARDIS – ИТ-интегратор и разработчик кастомных решений с представительствами в России, Казахстане и Германии. NOVARIDS реализует проекты цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, а также занимается разработкой решений под задачи клиента и последующей их поддержкой. Среди клиентов NOVARDIS такие лидеры рынка, как «Лента», «М.Видео-Эльдорадо», «Пулково», Heineken, Faberlic и др. География проектов компании: Россия, Казахстан, Германия, Италия, Чехия, Словакия, Хорватия, ЮАР, Мексика.