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Александр Лозовский стал директором по закупкам «Ситилинка»

Александр Лозовский назначен директором по закупкам российского онлайн-ритейлера «Ситилинк». В новой роли он будет заниматься расширением ассортимента и открытием новых категорий, а также займется реализацией новой стратегии компании. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

За это время он прошел путь от директора дивизиона «Москва» до заместителя генерального менеджера по управлению розничной сетью компании. Под управлением Александра было более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи. До «Ситилинка» Лозовский работал директором по продажам группы компаний Бюрократ и коммерческим директором торгового дома «Бюрократ».

«Перед “Ситилинком” стоят большие задачи по расширению ассортимента. В прошлом году мы запустили несколько новых категорий – сантехника, электрика, детские товары, автотовары, и не планируем на этом останавливаться. Уверен, что глубокое понимание потребностей клиентов и отличное знание рынка позволят Александру вывести ассортиментное предложение компании на новый уровень и реализовать стратегию компании», - сказал Михаил Славинский, генеральный директор компании «Ситилинк».

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Александр Лозовский

Александр Лозовский окончил Московский педагогический государственный университет, а также Международный институт менеджмента «Линк». Получил степень MBA в Открытом Британском университете.

Олег Пчельников, занимавший эту позицию последние два года, покинул компанию, чтобы заняться личными проектами.

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«Ситилинк» продает более 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.

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