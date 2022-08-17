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SuperJob: часто работает из отпуска четверть программистов, а иногда – каждый второй

Большинству трудоустроенных россиян приходится заниматься решением рабочих вопросов и во время заслуженного отпуска. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 граждан, имеющих постоянную работу.

Как и год назад, трое из четырех россиян на отдыхе отвлекаются на решение рабочих вопросов: 36% — часто, еще четыре из 10 — время от времени. Причем больше всего тех, кто вынужден посвятить часть отпуска работе, — среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц (84%). Не сталкиваются с подобной необходимостью 14%. Принципиальной позиции не работать во время отпуска придерживаются 6%.

Тех, кому часто приходится решать рабочие вопросы во время законного отпуска, больше всего среди главных бухгалтеров (56%) и менеджеров по продажам (54%).

Среди программистов часто работают 25%; также иногда работают 47%; сказали, что «нет, так как нет такой необходимости» 8% респондентов, а принципиально не работают во время отпуска также 9% таких специалистов.

Из бухгалтеров же иногда работают 42%, а принципиально не работают 7%.

Из принципа не работают во время отдыха 11% врачей, 9% программистов и 8% медицинских сестер.

Место проведения опроса: Россия, все округа.

Населенных пунктов: 420.

Время проведения: 13 июля-16 августа 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу.

Размер выборки: 3000 респондентов.

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