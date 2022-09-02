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Selectel планирует разместить второй выпуск облигаций на 3 млрд рублей

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, разместит второй выпуск корпоративных облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001P на 3 млрд руб. Ориентир доходности – премия не выше 400 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Срок обращения – три года. Купонные выплаты будут осуществляться один раз в полугодие. Сбор книги заявок планируется провести 15 сентября 2022 г.

Привлеченные средства компания планирует направить на приобретение площадки ЦОДа на ул. Берзарина в Москве и прилегающих зданий для возможного расширения, а также использовать для рефинансирования текущих банковских займов и финансирование инвестиционной программы компании.

«Спрос на IaaS- и PaaS-решения со стороны бизнеса стабильно увеличивается. Перенос компаниями инфраструктуры от зарубежных провайдеров также стимулирует развитие российского облачного рынка. К 2025 г. ожидается рост частного и публичного облачного сектора на 30% до 158 млрд руб., и Selectel занимает в этой сфере ведущие позиции. Компания входит в топ-4 провайдеров IaaS по объему выручки. В первом полугодии 2022 рост выручки компании составил 64%», – сказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Компания Seleсtel в ноябре 2021 г. подтвердила высокие кредитные оценки от экспертных организаций. Рейтинговое агентство АКРА сохранило присвоенный ранее кредитный рейтинг Selectel на уровне А(RU) со стабильным прогнозом, агентство Expert – ru(A) с позитивным прогнозом.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, МКБ и «Тинькофф», а агентом размещения стал Газпромбанк.

Дебютный выпуск облигаций объемом в 3 млрд руб. провайдер провел в феврале 2021 г. Ставка купона была установлена на уровне 8,5% годовых, с учетом полугодовой выплаты купона ей соответствует доходность в размере 8,68% годовых.

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